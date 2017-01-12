Профильный комитет сената "оптимистичен" по поводу утверждения Тиллерсона

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер ожидает, что палата утвердит экс-главу нефтяной гиганта ExxonMobil Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, передает агентство Рейтер.

"Я оптимистичен по поводу его утверждения", — сказал журналистам Коркер после слушаний по кандидатуре Тиллерсона в сенатском комитете. "Я намерен поддержать его утверждение", — добавил он.

Госсекретаря в США назначает президент, но с согласия сената.

Американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 1990-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".