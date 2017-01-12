Тиллерсон: россиян нужно информировать о реальных событиях в мире

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США должны использовать свои СМИ и интернет для информирования российского народа о реальных событиях в мире, заявил в среду Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря.

"Механизм использования коммуникации с российским народом приносил успех в прошлом", — сказал Тиллерсон. Он подчеркнул, что этот способ должен использоваться для того, чтобы "люди могли получать информацию, альтернативную той, которую распространяют во многом подконтрольные государству российские СМИ". В этой связи он выделил Радио "Свободная Европа" и интернет.

"Это инструмент должен быть использован", — добавил Тиллерсон.

В то же время кандидат в госсекретари оставил без ответа вопрос о том, считает ли он, что правительство РФ использует телеканал "RT в качестве инструмента для распространения своей пропаганды".

Ранее глава национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в сенате заявлял, что "глубоко обеспокоен" деятельностью российского телеканала RT, которая, по его мнению, направлена против Соединенных Штатов. Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывания главы национальной разведки США, заявила, что телеканал просто рассказывает о том, что происходит в его стране.