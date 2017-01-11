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Тиллерсон при необходимости поддержит ужесточение санкций против РФ

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (340)

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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что в случае его избрания на должность будет отстаивать интересы американского народа.
Рекс Тиллерсон
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду пообещал поддержать ужесточение санкций против России, если администрация США примет решение об их необходимости.

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Тиллерсона, который до выдвижения кандидатом на пост госсекретаря со стороны избранного президента США Дональда Трампа возглавлял компанию ExxonMobil, спросили, поддержит ли он "ужесточение санкций против РФ, если это ущемит интересы его бывшего концерна".

"В случае утверждения на пост госсекретаря между мной и президентом не будет никаких противоречий по этому поводу. Я буду отстаивать интересы американского народа", — сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что решение о санкциях должно приниматься на межведомственном уровне.

Ранее Тиллерсон заявил, что необходимо от соперничества с РФ переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

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