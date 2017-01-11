В мире
RSS

Тиллерсон: от соперничества с РФ надо переходить к сотрудничеству

Тема:

Трамп. Первая пресс-конференция президента США (334)

(обновлено: )183
Как заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, необходимо перевести Российскую Федерацию из категории вечных противников в категорию партнеров.
Рекс Тиллерсон. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что необходимо от соперничества с РФ переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

Пресс-конференция Дональда Трампа. Видео
Канал на Youtube Голос Америки
Пресс-конференция Дональда Трампа. (Русский перевод)

"Мы должны провести с ней (РФ — ред.) важный разговор: хочет ли Россия сейчас и всегда быть противником США? Хотите ли вы ухудшения? Хочет ли Россия других отношений?" — сказал Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям. При этом он заявил, что у США и России "различные ценности".

"Диалог очень важен. Мы должны перевести Россию из категории вечных противников в категорию партнеров, время от времени, а по другим вопросам мы будем противниками", — сказал Тиллерсон.

На вопрос о том, в каком состоянии находятся отношения к РФ, Тиллерсон ответил: "Я думаю, что на данный момент Россия недружественный соперник, и надеюсь, что они не перейдут в категорию врагов".

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что в конце года получил некую информацию, которую затем передал главе ФБР, и не в силах оценить ее корректность самостоятельно.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Работа фондовой биржи
Трамп. Первая пресс-конференция президента США
Украина в снежном плену - испытание власти
Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко
Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование