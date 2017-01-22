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    Белый дом обвинил прессу США в попытке лишить Трампа легитимности

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (617)

    (обновлено: )40751
    Как заявил новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, средства массовой информации одержимы тем, чтобы лишить легитимности президента Соединенных Штатов Америки.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Американские СМИ пытаются лишить президента США Дональда Трампа легитимности. Об этом заявляет новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибас.

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    "СМИ одержимы тем, чтобы лишить легитимности президента, и мы не будем сидеть и терпеть это", — сказал Прибас в интервью Fox News в воскресенье.

    Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй также в телеинтервью в субботу заявила, что администрации "нужно будет пересмотреть" отношения с прессой.

    Президент США Дональд Трамп и его пресс-секретарь Шон Спайсер в субботу резко раскритиковали СМИ.

    Трамп заявил, что у него "постоянная война с нечестными СМИ", а Спайсер обвинил журналистов в попытке преуменьшить успех инаугурации Трампа, после которой последовали массовые протесты.

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