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    Трамп возмущен протестами в США: почему эти люди не голосовали?

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (615)

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    Как заявил президент США Дональд Трамп, "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп раскритиковал массовые протесты против него, которые прошли в США после его инаугурации.

    Сувенирные банкноты с изображением 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Смотрел вчера протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?" — написал Трамп в Twitter.

    Он также написал, что "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.

    По различным подсчетам, до 2 миллионов человек вышли в субботу на марши протеста против Трампа в США. Только в Вашингтоне в демонстрации приняло участие более полумиллиона человек. Акции прошли также в различных странах мира.

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