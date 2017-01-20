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    Европейский военный альянс должен прийти на смену НАТО - де Рюжи

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    Как заявил лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи, "Европа должна проявить себя, поскольку с одной стороны - Россия Владимира Путина, с другой - США Дональда Трампа".
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Европейский военный альянс должен прийти на смену Североатлатическому альянса, поскольку он в любом случае распадется, заявил в ходе третьих дебатов социалистов и их сторонников перед праймериз один из кандидатов, лидер Экологической партии Франсуа де Рюжи. Прямую трансляцию вел канал France2.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Европа должна проявить себя, поскольку с одной стороны — Россия Владимира Путина, с другой — США Дональда Трампа. И поэтому я предлагаю заменить НАТО европейским военным альянсом, поскольку НАТО в любом случае распадется, как заявил Дональд Трамп. Увы, Дональда Трампа надо принимать всерьез", — сказал де Рюжи.

    Ранее в интервью европейским СМИ Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".

    После интервью Трампа премьер Франции Бернар Казнев, комментируя его заявления, призвал создавать независимую систему европейской обороны, которая "обеспечит Евросоюз, народы и нации, входящие в него, независимостью".

    Борьбу за право баллотироваться в президенты Франции от социалистов и их сторонников ведут семь кандидатов: экс-премьер Мануэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, двое бывших министров образования — Бенуа Амон и Венсан Пейон, бывший министр жилищного хозяйства, лидер Радикальной левой партии Сильвия Пинель, лидер партии "Демократический фронт" Жан-Люк Беннамиас и вице-спикер Национального собрания де Рюжи.

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    Как свидетельствуют данные опроса Elabe, оба раза по итогам двух дебатов социалистов французские телезрители называли наиболее убедительным Монтебура. Вальс и Амон занимали второе и третье места соответственно.

    Праймериз правящей Социалистической партии и ее сторонников пройдут во Франции в два тура 22 и 29 января.

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