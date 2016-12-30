Трамп встретит Новый год в компании 800 гостей, среди которых Сталлоне

PAUL J. RICHARDS / AFP

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill в пятницу.

Также праздник с Трампом разделят члены его семьи — супруга Мелания и младший сын Баррон.

В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал изданию пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.

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Ранее сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с новогодними праздниками в образе Санта-Клауса.