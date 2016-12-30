Эксперт о заявлении Трампа по реформированию ООН

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

ООН ждут перемены. Фактически, об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"У нее такой огромный потенциал, однако он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы", — заявил Трамп 28 декабря во время общения с журналистами.

Новый Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что хочет встретиться с Трампом и наладить конструктивный диалог как можно быстрее.

Дата встречи пока не ясна, однако есть определенное согласие относительно реформирования ООН.

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Перспективы реформирования ООН прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Николай Капитоненко.

Насколько возможно реформирование ООН?

— С моей точки зрения, это очень маловероятно. Потому что примеров успешного кардинального реформирования международных организаций за последние лет 70 я не припомню. То есть, бывало, что они распускались, бывало, менялись какие-то акценты деятельности, расширяться могли. Но вот взять и успешно реформироваться – это вряд ли. Проще создать новую организацию, чем реформировать уже существующую.

Какие условия должны сложиться для того, чтобы создавать новую ООН?

— Новую ООН, конечно, создавать никто не будет. Она остается таким уникальным единственным глобальным форумом. Но надо понимать, что международная организация любая – это всегда инструмент для реализации каких-то интересов. И для того, чтобы изменить что-то в ее деятельности, поменять права, сузить или расширить права государств, это нужно подкреплять какими-то ресурсами. Раньше – военными, сегодня – финансовыми. Нужно, кроме того, совпадение интересов большого широкого круга разных государств. И нужно к тому же, чтобы вот эта вот выстроенная в рамках такой глобальной международной организации архитектура соответствовала тому, что творится в мире реального соотношения сил между государствами. То есть это очень большая и очень сложная неблагодарная работа, когда международное право все равно не соблюдается, никакие решения международных организаций не работают. То есть затевать такую огромную работу для того, чтобы достичь неизвестно чего, я думаю, никто не будет. А еще я бы обратил внимание на то, насколько ближе к Украине стали все эти проблемы, чем, например, когда мы наблюдали за конфликтами после "холодной войны" в Европе развернувшимися, в Азии, других местах. И там роль ООН дебатировалась. О том, что может организация сделать, как можно повысить эффективность. И Украина участвовала в этих всех спорах и разговорах с такими разными идеями, более-менее конструктивными.

Напомним, эксперт-международник Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что голосование за резолюцию Совбеза ООН по Израилю приведет к уменьшению союзников Украины, а эксперт Яков Кедми считает, что на долгосрочные отношения Израиля с другими странами это не повлияет.