Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо… Их ожидают все — и дети, и взрослые. Но чудеса мы создаем сами — надо верить в это! Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас — волшебник", — заявил в видеообращении мэр Кличко.

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Ранее сообщалось, что экс-игрок киевского "Динамо", а сейчас министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и члены его администрации поздравили жителей Тбилиси в костюмах Санта-Клауса.