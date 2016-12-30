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Кличко поздравил киевлян в образе Санта-Клауса

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Киевский градоначальник Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с новогодними праздниками в образе Санта-Клауса. Кличко признался, что чудеса под силу творить самим людям.
Виталий Кличко, facebook

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо… Их ожидают все — и дети, и взрослые. Но чудеса мы создаем сами — надо верить в это! Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас — волшебник", — заявил в видеообращении мэр Кличко.

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Ранее сообщалось, что экс-игрок киевского "Динамо", а сейчас министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и члены его администрации поздравили жителей Тбилиси в костюмах Санта-Клауса.

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