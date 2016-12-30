Трамп после санкций против РФ встретится с представителями разведки США

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с представителями разведки США после объявления уходящей администрацией санкций против Российской Федерации.

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"Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации", — говорится в заявлении Трампа.

Ранее администрация Барака Обамы ввела санкции против 9 учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США. При этом никаких доказательств американская сторона не привела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

Санкционные действия американской администрации, которой осталось находиться у власти три недели, выглядят как непредсказуемое проявление агрессии и носят разрушительный характер, добавил Песков.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.