В госбюджете забыли выделить деньги на кое-что важное - Монастырский

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В четверг конкурсная комиссия будет выбирать главу Государственного бюро расследований. Такой анонс накануне сделал глава комиссии Роман Майданик.

К финальной стадии дошло 19 кандидатов. Победителя будут выбирать путем открытого голосования. Комиссия также должна избрать первого заместителя и заместителя руководителя ГБР, после чего начнется отбор руководителей структурных подразделений, а это — более 80 должностных лиц. Всего на запуск работы этой правоохранительной структуры нужно полгода.

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При этом один из кандидатов на пост главы ГБР — главный военный прокурор Анатолий Матиос — заявил, что ему на запуск нового ведомства хватит трех месяцев. Эксперты же говорят, что из-за промедления с созданием нового органа уже через считанные дни в Украине может наступить коллапс с расследованием преступлений.

Насколько серьезными могут быть последствия такой ситуации, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Державне бюро розслідувань так і не запрацювало на сьогодні? УНИАН Полицейский бюджет-2018. Власть готовится к серьезным протестам - депутат

— Я можу тут додати, що я є членом конкурсної комісії по формуванню Державного бюро розслідувань і зсередини можу сказати, що це — найдовший конкурс, який відбувався в Україні на такі посади і він був пов'язаний з цілим рядом перешкод, які стояли у нас на шляху, а саме, вперше було зазначено в законі, що кандидати на посаду всіх працівників, будь-якого працівника проходять перевірку на поліграфі, а положення про цей поліграф, порядок затверджує Кабмін. Протягом цього часу, фактично, від початку конкурсу і до липня 2017 року це положення, порядок не був затверджений. Лише в травні він був затверджений, а в липні він був підписаний прем’єром, що дало можливість продовжити роботу. Це — перша причина такої тривалої затримки. Друге. Звичайно, очевидно, що багато правоохоронних органів не зацікавлені в існуванні такої нової структури, адже, по суті, ця нова структура — Державне бюро розслідувань — покінчить з гегемонією слідства ГПУ, тобто слідчі прокуратури мають або перейти на інші посади в прокуратурі, або частково перейти на посади в ДБР, але зазначу, що там є обмеження в законі: таких працівників може бути не більше, ніж половина, тобто діючих працівників слідства, прокуратури і подібних органів. Фактично ми отримуємо, що, як мінімум, половина слідчих в прокуратурі залишиться без роботи. Звичайно, це негативно сприймається як самими працівниками, так і керівництвом прокуратури. Тому, я думаю, для них це негативний сценарій – створення ДБР.

Розслідування, які зараз веде Генпрокуратура після 20 листопада зависнуть?

— Так, я про це говорив досить давно, що є ця проблема, і ми з нею зустрінемось у випадку, якщо не зможе запрацювати ДБР. За моїми персональними оцінками, для запуску такого рівня структури потрібно щонайменше півроку, а оптимально — рік. Чому? Тому що це не тільки залежить від директора і від його швидкості прийняття рішень, а багато рішень, біля 30 нормативних актів – це Кабмін має прийняти, відповідно, їх треба розробити, багато змін потрібно внести в сам закон, в тому числі, і в закон про Держбюджет, оскільки зараз в проекті Держбюджету на наступний рік на видатки розвитку, тобто техніку, меблі, закупки, закладено нуль гривень. Тому Ви розумієте, що новий директор перше, з чим зустрінеться, це з тим, щоб створити цей орган, зареєструвати його фізично як юридичну особу і, власне, з тим, щоб можна було організовувати конкурси на низові посади і проводити ремонти приміщень, обладнання і т.п.

Якими будуть наслідки того, що прокуратура залишиться без слідчої функції? Чи потрібно було це робити?

— Звичайно, те, що ми до цього часу прийшли без ДБР, це великий мінус для всієї правоохоронної системи і для всієї держави, я скажу без перебільшення, тому що, звичайно, будуть справи, які будуть реєструватись після 21 числа, вони будуть, ймовірно, передаватись окремими процесуальними рішеннями різним правоохоронним органам, які і так на сьогоднішній день є перевантаженими. Це і Нацполіція, і СБУ, і НАБУ. Звичайно, додаткові справи, а це справи — дуже складні, справи проти тих же правоохоронців, суддів, розслідування по яких має проводити ДБР, вони поки підуть в ці органи і це, звичайно, не додасть якості розслідуванню і швидкості по цим справам.

В кого з кандидатів найвищі шанси на перемогу, як вважаєте?

— Звичайно, як член комісії я не можу давати будь-які коментарі до завтрашнього голосування. Скажу відверто, що у нас буде в четвер складне голосування, я переконаний, що нема єдиної зараз позиції всередині комісії, що такі особи мають очолити, стати заступниками. Є дуже багато різних варіантів, версій, це все обговорюється і завтра це можна буде побачити в онлайн-трансляції, тобто саме голосування і сам процес відбору цих керівників. Поки що я не буду називати жодних прізвищ, звичайно.

Як Ви розцінюєте заяву Анатолія Матіоса щодо того, що якщо він очолить це відомство, то запустить його роботу за три місяці?

— Відверто, я висловив своє бачення, скільки може тривати запуск цього органу, і назвав причини, чому саме такий час може бути, але, звичайно, це буде робити вже директор, тобто новообраний директор буде хедлайнером в цьому процесі, і я думаю, паном Анатолієм був означений такий план-максимум або ідеальний варіант. Я як людина, яка дивиться на ці процеси експертно, розглядаю більш реалістичний сценарій.

Скільки рядових працівників потрібно набрати в ДБР?

— По-перше, організаційна структура має бути затверджена протягом першого місяця директором ДБР, а загалом штат ДБР складає до півтори тисячі осіб і вже сьогодні, до речі, багатьма кандидатами на пост голови ДБР, директора і експертами висловлювався сумнів, що цієї кількості буде достатньо для повноцінного виконання функцій, покладених на ДБР. Півтори тисячі осіб, але орган може запуститись, запрацювати, коли буде обрано понад 50% штату. З цього моменту можна оголошувати про початок функціонування цього органу.

Цих працівників теж буде обирати конкурсна комісія?

— Ні, звичайно, ні, півтори тисячі осіб нереально обрати з такою невеликою кількістю. Вони будуть обиратись шляхом внутрішніх конкурсів в самому ДБР. Зараз, до речі, одне із гарячих, гострих питань – це прийняття відповідної постанови про типовий конкурс в ДБР, який має прийняти Кабмін. Такий нормативний акт розроблений, і зараз, я сподіваюсь, після обрання директора він має швидше пройти через Кабмін, а щодо комісії, то вона не завершує роботу обранням директора, заступників. Згідно закону на нашій конкурсній комісії ще лежить обрати, за моїми оцінками, близько 100 посадових осіб ДБР і це буде складний, динамічний процес. Це і керівники територіальних управлінь, це і керівники всіх підрозділів центрального апарату і навіть рядові співробітники управління внутрішнього контролю, відділів внутрішнього контролю.

Наскільки ймовірно, що ДБР запрацює в найближчі півроку?

— Я висловив моє бачення взагалі цього розвитку подій, що чекає на директора найближчий час. Мені здається, що якщо ми отримаємо директора ДБР, я маю на увазі Указ президента про його призначення найближчий місяць, то ми можемо говорити про потенційну можливість початку роботи з третього кварталу 2018 року.

Между тем, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" отметил, что ГБР до сих пор не создано, поскольку на это нет политической воли. Также, по его словам, своими полномочиями не хочет делиться Генпрокуратура.