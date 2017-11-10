"Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином

В пятницу у здания Кабинета министров состоялся митинг против очередной скандальной застройки. Жители домов на Малышо, 9 и Дарницком бульваре, 4 протестовали из-за строительства высотного дома.

Люди считают, что строительство может привести к разрушению их домов.

Ранее общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС.