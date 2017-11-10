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    Фотоленты

    "Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином

    (обновлено: )16931
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В пятницу у здания Кабинета министров состоялся митинг против очередной скандальной застройки. Жители домов на Малышо, 9 и Дарницком бульваре, 4 протестовали из-за строительства высотного дома. 

    Люди считают, что строительство может привести к разрушению их домов.

    Ранее общественные активисты и местные жители вышли на акцию против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Ахматовой в Киеве. Во время акции произошли столкновения, в ходе которых радикально настроенные митингующие частично разрушили недостроенную АЗС. 

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