Акциз на автогаз: эксперт обо всех сложностях проблемы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Автогаз может снова подорожать. Нефтегазовая Ассоциация Украины предлагает повысить ставку акцизного сбора на сжиженный газ с 52 до 107 евро за тысячу литров. Аналитики посчитали, что в таком случае розничные цены повысятся на 2 гривны за литр.

К чему готовиться владельцам автомобилей на газе, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

Есть ли экономическая причина для поднятия акцизов на сжиженный газ?

— Этого стоило ожидать давно, потому как внимание государства, всегда выражаемое в росте налогов, к сжиженному газу было не такое большое — это во-первых. Во-вторых, в 2017 году после произведенной индексации акцизов, после пересчета, когда розничный акциз убирали и переводили в основной, то повышение на сжиженный газ было вдвое меньше, то есть на 40 евро повысились акцизы тогда на бензины и всего на 20 евро — на сжиженный газ. Поэтому какой-то дисбаланс действительно тогда возник. И это, как минимум, одна экономическая причина.

Действительно ли в Украине еще недостаточно развита легальная инфраструктура обеспечения сжиженным газом, как утверждают в Нефтегазовой Ассоциации?

— Сегодня, безусловно, легальной инфраструктуры не так хватает, может быть, особенно в Киеве.

Нелегальные заправки автогазом — сколько их сегодня в Украине и сколько в Киеве?

— В самом Киеве сегодня, конечно, их доля — небольшая, их осталось порядка пары десятков всего в городе, и то это, в основном, дизельные, поэтому газовых практически нет, властям удалось побороть. Однако же в Украине это — серьезная проблема, и до 30% в регионах сжиженного газа до сих продается на нелегальных заправках, потому как они могут ценой больше привлекать потребителя, не уплачивая различные налоги и сборы.

Если в цене потребители выиграют, то они проигрывают в качестве? Ведь никто не может гарантировать качество, и никто не может его проверить?

— Не кривя сердцем, я вам скажу, что качество сжиженного газа, оно, в принципе, везде одинаковое. Его невозможно каким-то образом удешевить, ударив по качеству, поэтому этим никто не занимается. И он, как говорится, из одной бочки.

А то, что люди незаконно оборудование устанавливают на автомобили, чтобы пользоваться сжиженным газом, насколько это правильно?

— Эта проблема себя практически исчерпала, она не такая актуальная, как была 5 лет назад, когда из-за громоздкой волокиты люди предпочитали устанавливать оборудование в гаражах вместо больших сервисных центров. Это и сейчас есть, но, тем не менее, регистрация этого оборудования — намного проще, и контроль, и, по нашим данным, все-таки эта проблема уже не так остро стоит. Другое дело, что касательно этих нелегальных заправок, если по качеству там — все нормально, то на недоливы грешат водители именно в случае заправки на этих бочках, потому как ни о каких калибровках и проверках этих колонок, которые там стоят, речь не идет.

Каковы шансы, что акцизы на сжиженный газ все-таки поднимут? Какие последствия для рынка это может спровоцировать?

— Акциз очевидно, скорее всего, будет поднят. То есть потому, что это предложение, если бы не прозвучало от участников легального рынка и крупных сетей, которые лоббируют, безусловно, свои интересы, это понятно, по продаже дизтоплива, то оно бы рано или поздно прозвучало от государства. Во всем мире цена сжиженного газа экономически выгодна для потребителя, когда она находится на уровне половины стоимости бензина, основного субститута. И так происходит во всем мире. У нас же цена — намного ниже. Сегодня у нас 12,50 гривен за литр стоит на колонках сжиженный газ, а бензин уже там валится к 27-28.

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Максимальные показатели: А-95 стоит 29,45, газ — максимально 13,19 гривен за литр. Т.е. не сохраняется пропорция, о которой вы говорите.

— Поэтому, да. В Европе есть и другие, очевидно, налоги на сжиженный газ, чтобы поддерживать это соотношение на уровне 50%. И это повышение, которое вызовет этот акциз, хотя мы не знаем, насколько он будет повышен, это повышение, вернее размер повышения, это вообще — предмет дискуссии, она продолжается, участники рынка еще не имеют какого-то единого мнения относительно этого. Но если, допустим, что эта все-таки инициатива Нефтегазовой Ассоциации будет реализована в полной мере, то двухгривенное повышение не ударит сильно по экономике сжиженного газа. Безусловно, период окупаемости этого оборудования немного растянется, однозначно, но сказать, что экономика заправки и даже перехода на сжиженный газ пройдет, исчезнет, я бы не торопился. Привлекательность останется.

То есть это повышение — не вопрос одного-двух дней?

— Безусловно. Ни в коем случае. Это предложение по изменению Налогового кодекса, и если и вступит, то только с 1 января.

Глава Нефтегазовой Ассоциации Украины считает, что такой шаг по поднятию акцизов стабилизирует процессы и сделает их более прогнозируемыми для инвестирования в отрасль. Вы можете согласиться с таким прогнозом?

— Таким образом, в частности, Ассоциация пытается победить нечестную конкуренцию и нелегальные заправки. А это, в свою очередь, уже поможет рынок сделать более прогнозируемым и инвестиционно привлекательным, потому как сегодня, конечно, конкуренция на нем искажена достаточно сильно.

Что касается спроса на автогаз, то в последнее время он стабильно рос. Если вырастет цена, то рост замедлится?

— Безусловно, он будет не таким резким, этот рост, однако он однозначно сохранится. Но Украина уже снизила темпы прироста, то есть 2015-2016 год, там был в 2015-м 25%, потом 2016-й — 30%, то в этом году мы выходим процентов на 12, максимум 15, поэтому темпы очень сильно упали, потому что те, кто хотел перейти на газ, они уже практически все перешли, вот в чем дело.

Относительно цен на бензин и дизтопливо, здесь стоит ждать повышения?

— Тут предпосылки для сильного роста должны отсутствовать, но мы всецело зависим от цен на нефть, и какими они будут, такими и будут цены на бензин. И плюс, два фактора: цены на нефть, курс доллара. Если вы знаете размер этих показателей, то можно и сказать, какие будут цены на бензин. Пока что ни то, ни другое нам неизвестно в перспективе.

Эксперты говорят о том, что каких-то чрезвычайных скачков не будет в ближайшее время. Насколько оправданы такие прогнозы?

— Это была корректировка, безусловно, вызванная продолжительным ростом цен на нефть, потому что короткие всплески на рынках нефтяных Украина глотает из-за "длинного плеча", и мы их, по сути, не замечаем.

К слову, ранее аналитик консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн также спрогнозировал, что к 2020-2021 годам Украина достигнет "потолка" потребления автогаза, при этом строить собственные заводы — бессмысленно, поскольку в стране нет сырья.