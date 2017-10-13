ОГА: в Киевской области 500 заправок автогаза нужно демонтировать

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области 500 заправок автогаза работают с нарушениями и должны быть демонтированы, заявил на форуме LPG Ukraine 2017 глава Киевской ОГА Александр Горган, передает "112.ua".

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Первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис сообщил, что в Киеве уже демонтировали 50 таких заправок, а еще около 300 ушли из города сами.

По словам Горгана, в защиту заправок звонят высокопоставленные чиновники, кто именно, Горган не уточнил. "Говорят, мол, это же модуль такого-то ветерана, бывшего работника Министерства, он на пенсии", — сказал он.

Также Горган отметил, что был случай, когда на защиту заправки встало целое село.

Напомним, в конце сентября средняя цена автомобильных партий сжиженного углеводородного газа в Украине снизилась на 1 850 грн/т — до 25 430 грн/т после постоянного повышения цен последние месяцы.