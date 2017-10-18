Куюн: автогаз популярен в Украине из-за бедности населения

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Украина вошла в ТОП-5 стран по количеству машин на автогазе. При этом, в 2016 году украинцы были четвертые по количеству автомобильного транспорта с газобаллонным оборудованием после Турции, России и Польши. Такая информация была обнародована в ежегодном докладе Всемирной ассоциации LPG.

Отмечается, что на конец прошлого года в Украине насчитывалось около 2,5 миллионов автомобилей, использующих газ в качестве моторного топлива, что составляет около 9% мирового автопарка.

В чем причина небывалой популярности сжиженного газа среди автолюбителей, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

Турция, Россия, Польша и Украина — в мировых лидерах по использованию автогаза. Почему четверка выглядит именно так? newsradio.com.ua Эксперт: повышение цен на автогаз - сговор операторов рынка

— Это связано с комплексом причин. В Украине это четкое отображение уровня жизни населения. Бензин дорогой, и у людей есть выбор — либо ставить машину "на прикол" или продавать, либо стараться сэкономить. И в поиске путей экономии, конечно, сжиженный газ на автотранспорте без вариантов всех обошел.

Турция, Россия и Польша специализируются на производстве сжиженного газа, а Украина его только закупает. Это влияет на потребительские настроения?

— Нет. Всем хочется ездить дешевле. В Турции такая популярность вызвана высокими налогами на топливо. То есть на бензин налог очень высокий. Как на сигареты и алкоголь. Все акцизы, товары не первой необходимости — очень дорогие. Поэтому люди ищут вот такие пути экономии. В Польша этот рынок начал развиваться давно, и это тоже — далеко не самая богатая страна, не с самым денежным населением, и там люди экономят. И Россия — точно так же.

Какими еще преимуществами обладает автогаз, кроме цены?

— В прошлом году объем потребления вырос на 35%, в позапрошлом — на 25%, а в этом мы видим рост порядка 10%. То есть, рынок насыщается. И тут важно сказать, что если смотреть в розничной сети, то каждый третий литр на заправке проданного топлива — это сжиженный газ. Мы закончили международную конференцию, посвященную сжиженному газу, там было 20 стран, и я у всех спрашивал. Оказалось, что такой пропорции автомобильных топлив нет ни в одной стране. Например, в Польше — да, рынок автогаза большой, и в Турции тоже. Но его доля в общем рынке топлив — намного меньше, чем в Украине.

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Если сравнить люфт между ценами на бензин и на газ, то какая разница между этими двумя видами топлива в Турции и в Польше?

— Во всем мире есть золотое правило, и некоторые страны вообще только именно этим правилом и руководствуются: 50% от цены бензина должна быть цена газа, для того, чтобы рынок развивался, и это было достаточно выгодно автолюбителям переводить авто на газ. В Украине из-за того, что у нас свой баланс налоговый, то есть у нас непропорционально выше налоги на бензин, то у нас цена газа бывало, что опускалась и до 32-33% от цены бензина. И при таком соотношении экономия получается намного больше, и конечно же, люди стремятся переводить на газ. Стоимость газобалонного оборудования возвращается меньше чем за полгода.

Премьер уже заявлял, что Украине крайне необходимо активизировать производство собственного сжиженного газа. В связи с этим стало известно, что в Киевской и Черниговской областях будут строить заводы по производству биогаза.

— Во-первых, это — разные вещи. Во-вторых, заводы строить можно до бесконечности. Но в Украине для этого нет сырья. Те заводы, которые сегодня у нас есть, они используют свой потенциал очень не сильно. Нет сырья у добывающих компаний, падает добыча природного газа, а это — один из основных источников, падает на низком уровне переработка нефти — это второй источник. По большому счету, сжиженный газ — это побочный продукт производства и добычи природного газа. Поэтому чем больше добывается природного газа, тем больше получается сжиженного. И наоборот. Сейчас в Украине падает добыча природного газа, и соответственно, производство сжиженного тоже небольшое. А заводов у нас хватает, только сырья нет.

Каковы перспективы развития рынка сжиженного газа?

— По моему мнению, где-то к 2020-2021 годам Украина достигнет объемов потребления порядка 1,9-2 миллиона тонн автогаза в год. И это, мне кажется, будет уже потолок. Потому что все, кто мог, уже туда перейдут. И, по сути, мы упремся в тот же потолок, что уперлись поляки.

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Несколько месяцев цена на газ внезапно выросла. Этим заинтересовались не только в Антимонопольном комитете, но даже сам премьер-министр сделал заявление.

— Действительно, были объективные причины для подорожания. Это однозначно. Был очень серьезный дефицит. А были ли субъективные элементы в этом подорожании, сейчас разбираются в АМКУ и обещают дать результаты через полтора-два месяца. Предварительных результатов пока нет, но объективных причин для роста хватало.

Стоит отметить, что, по мнению эксперта рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, Антимонопольному комитету может не хватить квалификации, чтобы довести до логического завершения дело о подорожании автогаза.