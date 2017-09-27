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    Эксперт: повышение цен на автогаз - сговор операторов рынка

    (обновлено: )6801
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что подорожание автогаза было разовой акцией, чтобы крупные операторы смогли на этом заработать.
    Леонид Косянчук
    newsradio.com.ua

    КИЕВ, 27 сен — РАИ Новости Украина. Средняя цена автомобильных партий сжиженного углеводородного газа в Украине снизилась на 1 850 грн/т — до 25 430 грн/т после постоянного повышения цен последние месяцы. До этого Антимонопольный комитет возбудил дело по факту антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

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    Недавний стремительный рост цен на автомобильный газ прокомментировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "После коллапса по ценам на газ, я считаю, что это повышение — это был сговор мощных операторов украинских, которые занимаются исключительно сжиженным газом. (…) Спрос их не интересовал. Он интересует только розничные сети. А они продали свой ресурс в два раза дороже. А теперь стоит вопрос: сколько 

    Антимонопольный комитет с них возьмет денег за то, что они неправильно заработали на рынке? И мне кажется, что это была разовая и последняя акция", — отметил эксперт.

    Смотрите и читайте: Подорожание автогаза. Как менялись цены на топливо в Украине

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