Эксперт: повышение цен на автогаз - сговор операторов рынка

КИЕВ, 27 сен — РАИ Новости Украина. Средняя цена автомобильных партий сжиженного углеводородного газа в Украине снизилась на 1 850 грн/т — до 25 430 грн/т после постоянного повышения цен последние месяцы. До этого Антимонопольный комитет возбудил дело по факту антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

Недавний стремительный рост цен на автомобильный газ прокомментировал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции Голос Столицы.

"После коллапса по ценам на газ, я считаю, что это повышение — это был сговор мощных операторов украинских, которые занимаются исключительно сжиженным газом. (…) Спрос их не интересовал. Он интересует только розничные сети. А они продали свой ресурс в два раза дороже. А теперь стоит вопрос: сколько

Антимонопольный комитет с них возьмет денег за то, что они неправильно заработали на рынке? И мне кажется, что это была разовая и последняя акция", — отметил эксперт.

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