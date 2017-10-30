Портнов: задержания в ночном клубе – уже агония власти

РИА Новости Украина

В ночь с 27 на 28 октября полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 – с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

Позднее блогер Вадим Фульмахт сообщил, что в обыске с массовыми задержаниями и отправкой в военкомат посетителей киевского ночного клуба Jugendhub участвовали бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", а в настоящее время – полка полиции особого назначения. В качестве подтверждения словам Фульмахт привел скриншот записи про облаву на сайте полиции.

Ситуацию с задержаниями в ночном клубе на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

"В Киеве власти провели налёт на ночной клуб, где задержали подростков и доставили их в военкомат. Иными словами, для отправки на войну. Действовали дерзко, демонстрируя согласованность действий, наличие политического решения и уже зная конечную цель", – отметил юрист.

Он задается вопросами: "если это было сделано в виде наказания без суда, то кто это решил? Почему решил отправить их на войну, а не привести приговор сразу в ночном клубе? Почему налёт сделали именно на этих подростков, а не на разжигающих войну провластных блогеров, активистов или депутатов, которые уже давно вполне состоявшиеся клиенты военкомата? Почему не сделали налёт на детей высокопоставленных чиновников и Президента, ранее создавших себе лживую легенду якобы участия в войне и защите Родины? И вообще, почему какой-то пи**р, без установленных законом процедур, сам решает, кого и как наказать".

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"Для меня абсолютно очевидно, что всё это метания из стороны в сторону и агония тех, кто не смог применить дипломатию, провалил ключевые международные переговоры, допустил вопиющий непрофессионализм в минском процессе, спустя рукава проводил законы, блефовал, врал, распространял лживую пропаганду и разжигал ненависть, чем создал поводы, инструменты и предпосылки для внешней агрессии и захвата украинских территорий", – заявил Портнов.

Поэтому, уверен юрист, "облавы нужно делать не на обычных детей, а на расплодившихся в ресторанах и загородных кабаках министров, прокуроров, налоговиков, сотрудников полиции и СБУ, мирно разжирающих свиные морды на контрабандные доходы, кражи с обысков, взятки, обналиченные на военных контрактах деньги и не дошедшие до бюджета панамские доходы".