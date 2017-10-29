Гольдарб: украинская семья стала беднее в четыре раза

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что в Украине завершается период затягивания поясов. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.

Руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарьб приводит цифры, характеризующие состояние доходов обычной украинской семьи и предлагает украинцам самостоятельно сделать вывод, правду ли говорят президент и премьер о своих успехах в реформах страны.

"Объем розничной торговли в январе-сентябре 2016 года в фактических ценах составлял 829,8 млрд грн ($32,4 млрд). За январь-сентябрь 2017 года — 578 млрд грн ($22,3 млрд). То есть розничная торговля обвалилась на треть! Ещё проще: люди смогли купить себе на треть меньше того, что купили в "недобром" 2016-ом", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

А если сюда добавить кумулятивную инфляцию за этот период в 16 %, то это значит, что люди за год обеднели почти на 40%, отмечает Гольдарб.

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"Чтоб еще лучше понимать результаты их правления страной: объём розничной торговли за январь-сентябрь 2013 составил 638,1 млрд грн ($ 80 млрд) при курсе доллара 8 грн и годовой инфляции +0,5%.

Три года назад люди тратили на себя 80 млрд долларов, сейчас — 22! В четыре раза обеднела нормальная украинская семья! Ничего личного, просто бизнес", — заключил эксперт.