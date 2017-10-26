наверх
26.10.201722:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман рассказал, когда украинцам ждать стабильных доходов

    (обновлено: )32604
    По словам премьера, в следующем году будет замедление инфляции: "Цены будут более стабильными и доходы людей будут более стабильными".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что инфляция в Украине в 2018 году замедлится, а доходы граждан будут более стабильными.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Чтобы наполнить госбюджет, Кабмин сыграет на росте инфляции — Устенко

    Читайте также: Блинов: ошибка в прогнозе инфляции — серьезный прокол НБУ

    "В следующем году будет замедление инфляции, что является природным процессом. Цены будут более стабильными и доходы людей будут более стабильными", — сказал Гройсман в комментарии одному из украинских телеканалов.

    По его словам, рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Любое повышение пенсий поглотит инфляция - эксперт

    Премьер также отметил, что правительству необходимо обеспечить увеличение темпов роста экономики, в частности, путем устранения давления на бизнес со стороны государственных органов, введения ответственности чиновников за неправомерные проверки, а также через создание единой Службы финансовых расследований, которая должна прийти на смену всем силовым органам экономического блока.

    Как сообщалось ранее, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на сегодня колебания доллара находятся на одной и той же отметке, что и в 2016 году. Он убежден, что повышение пенсий не приведет к скачку инфляции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Вилкул
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые