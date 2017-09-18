Карасев: быть Украине членом ЕС и НАТО - несвоевременный вопрос

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Киеве 14-16 сентября проходит ежегодный международный форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES). В форуме принимают участие несколько сотен ведущих политиков, дипломатов, экономистов и бизнесменов. Они будут обсуждать роль Украины в глобальном контексте.

Президент уже выразил надежду, что антикоррупционная палата будет создана в Украине в течение месяца. Кроме этого, глава государства рассчитывает начать переговоры о введении миротворческой миссии на Донбасс на Генеральной ассамблее ООН.

Однако бывший посол США в ООН Джон Болтон высказал предположение, что в случае введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, миротворческий контингент частично будет подчиняться России как постоянному члену Совета безопасности ООН.

Заявления политиков на форуме в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Голова держави розраховує розпочати переговори щодо введення миротворчої місії на Донбас на Генасамблеї ООН. Який формат місії нас влаштував би?

— Максимально — це місія ООНі або поліцейська ЄС і на кордоні України, Росії, а не на лінії зіткнення. Це програма максимум. Програма мінімум, очевидно, це пошук компромісів. Але, я думаю, не так все буде просто — миротворча місія. Ідея це українська, української дипломатії, і президент Порошенко про це вже два роки говорить. Потім ця ідея була перехоплена Путіним, і ми бачимо певний скепсис щодо цієї ідеї. І Джон Кері висловив скепсис у Києві на відкритті Ялтинської конференції. І говорить про те, що а, може, тут пастка Путіна. І Болтон теж… Хоча Болтон і такий неокон, ще з цієї когорти Рамсфельда, Діка Чейні, але дуже скептично відноситься до цієї ідеї. Хоча нагадаю, ця ідея була українська. Взагалі, бачите, тут таких якихось серйозних заяв було дуже мало. Найкраща заява була зроблена Джоном Кері, який сказав, що світ повертається у ХVIII-XIX століття. От він сказав правду в очі. Тому що всі ці глобалістські штучки кінця ХХ-початку ХІХ століття вже сьогодні не працюють. І взагалі світ готується до дуже серйозного геополітичного похолодання, можливо, до якоїсь нової форми війни. І це потрібно реалістично розуміти і про це говорити.

От тільки Кері й інші — це трошки, пробачте, жвачки, які кожного року приїздять, одні і ті ж політологи, експерти і екс-політики, дуже багато екс-політиків. Дуже мало реально діючих політиків, тим більше, якихось таких нових зірок політичних. І тут, я думаю, треба і далі краще працювати над селекцією учасників форуму, тому що екси постійно будуть говорити про те, що в нас дуже повільно проводяться реформи, і слабко ведеться боротьба з корупцією. Тому потрібний антикорупційний суд. І все. І тоді вже Україна заживе таким повним диханням в позитивному сенсі цього слова. Якщо б трошки по-іншому була стратегія ця самої конференції і самого цього форуму була б розроблена, то очевидно, не було б проблеми з тим, що називається, вона "Ялтинська", а проходить в Києві.

Петро Порошенко заявив, що Україна рухається до повного членства в ЄС та НАТО. Юнкер напередодні говорив про розширення ЄС, проте, тільки за рахунок Західних Балкан. Як можна корелювати ці заяви?

— Президент, зрозуміло, він ставить таку мету державного курсу. Ось і все. Наскільки це реалістично? Знаєте, іноді все-таки країна має мати мету. Дуже важко без мети взагалі проводити політику, дипломатію, ефективну політику, дипломатію і державний курс. Чи буде Україна членом НАТО чи ЄС, це питання на часі не стоїть. Як мета — так. Але не факт, що… Можливо, треба було заявляти якусь іншу мету. З урахуванням тих же слів Кері, що світ повертається у ХVIII-XIX століття, де буде панувати суверенітет. Знову до суверенітетів. Ресуверенізація політики, міжнародної політики, геополітики, взагалі. На зміну зовнішній політиці все більше і більше висувається геополітика. Тут потрібно шукати цю мету, тому що, скоріше за все, у ХХІ столітті буде тільки дві групи країн — слабкі і сильні, країни-менеджери і країни-пролетарії. От щоб не дуже, я би так сказав, захоплюватися членствами у ЄС чи НАТО, а все ж таки поставити завдання зробити сильною Україну. А то можна опинитися в когорті країн-пролетаріїв.

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Украине нужны методы послевоенной Европы, а не "план Маршалла", поскольку просто вливание денег в Украину не поднимет экономику. Нужны кардинальные действия для улучшение условий ведения бизнеса, считает эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук.