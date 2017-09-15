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    Речь Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве. Онлайн-трансляция

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (6)

    (обновлено: )40
    Петр Порошенко/Facebook
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