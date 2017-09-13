Кармазин: реформы Кабмина - это масштабная коррупционная афера

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Национальный совет реформ поддержал законопроект о приватизации госимущества. Об этом сообщили на сайте Министерства экономического развития и торговли. Новый закон позволит действовать Фонду госимущества более утонченно и профессионально, считает первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По словам исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, сейчас ФГИ ожидает передачу 893 предприятий, определенных Министерством экономического развития и торговли для начала процедуры приватизации. Балансовая стоимость активов этих компаний составляет более 189 миллиардов гривен.

Что же хотят изменить в процедуре приватизации, и какие это может иметь последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо змінити законодавство, прийняти той законопроект, який пропонують на сьогодні в Кабміні, це надасть якийсь поштовх процесу приватизації?

— Більшого жаху я ще не бачив. Тобто не закон заважає, це вже ліквідація, "приватизація" совісті відбувається сьогодні в уряду і в тих, як вони себе там називають, по реформах. Тому що те, що я побачив, це щось страшне. Наприклад, ми зараз бачимо, що неконституційно призначений виконуючий обов'язки голови Фонду — раз. Тобто може тільки хтось із заступників виконувати обов'язки. Зараз робиться поки що все навпаки. Друге — вносяться зміни в Цивільний кодекс, зміни в Господарський кодекс, міняється взагалі, навіть про програму приватизації. Тобто ось була останні програма, яка була на 2012-2014 роки, коли я ще приймав, коли був народним депутатом. А зараз програми більше не буде. Взагалі іде розширення повноважень уряду на користь виконавчої влади і звужується, звісно, в цій царині повноваження парламенту. Я хочу вам сказати, що лізуть в такі питання, що просто хочу сказати: люди, Гройсман, компанія, краще руки хай отсихають у вас, чим те, що ви зараз творите, і ще людям кажете, що це хороше законодавство!

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Наприклад, що вони роблять. У законі про гідрометеорологічну діяльність, наприклад, вони вилучають, і зараз стаття 10, яка написана, "майно підприємств, установ, організацій Національної гідрометеорологічної служби приватизації не підлягає", — тепер підлягає. У закон про культуру вони зараз також вносять зміни, і там також буде приватизація. Вони роблять такі страшні речі, що під це зараз підлягають і заклади культури національного значення. Коли я почав це читати, я зізвонився з працівниками в цій сфері, і вони мені кажуть: так, готують зараз Національну кіностудію ім. Довженка, Національний цирк, все це готується під приватизацію, все це нібито хоче МВФ. Та ні, це хочуть наші недолугі люди. Далі, вони ставлять питання і змінюють фактично все наше середовище. І я хотів би сказати, що якщо раніше ми бачили, що затверджувався перелік об'єктів, які підлягають продажу, і ми бачили там із разу в раз іде ОПЗ, і ставився він на приватизацію тощо, то зараз повністю широким іде не просто фронтом дозвіл на продаж, а навіть те, що ви зараз навели, а ви навели цікаву річ. Що можна буде оспорювати в міжнародних судах. Це робиться для того, щоб в Україні більше ніхто не зміг підняти питання, як вони зараз будуть розхоплювати це майно. Бо майно це просто розхапається. Дивіться, у нас президент три роки продає свої липецькі активи, і не тільки липецькі активи, бо не може продати, немає кон`юнктури. А тут раптом їм захотілося всі майже об'єкти продати і миттєво за копійки. Це що? Ефективність від цього залежить?

Ви згадали про міжнародні судові інстанції, в яких можна буде оскаржувати ці рішення, однак в уряді неодноразово говорили, що нібито заходу до України інвесторів або бажаючих взяти участь у приватизації заважає саме поганий стан української судової системи. Наскільки цей аргумент може бути впливовим при прийнятті цього законодавства?

— Ви знаєте, в українського народу забирають просто все. От все забирають, і не дають можливість контролювати за цим. Якщо раніше здійснювала контроль хоч якийсь, загальний нагляд був у прокуратури, то зараз прокуратура займається виключно якимись замовними матеріалами. Дойшло до того, коли в нас вже зараз, ви бачите, продається 56% активу заводу "Мотор Січ", це того заводу, по якому я, Юрій Кармазін, писав в 2011 році, ставив питання перед СБУ, перед ГПУ, перед РНБО, сьогодні треба вилучити всі ті листи, які я писав, звернутися до цього і пересадити тих посадових осіб, які дозволяли це робити. І я бачу, що якщо далі такий підхід іде, вони полізли зараз, на святе замахуються. Замість того, щоб думати міністру економіки, зараз замість того, щоб розібратися з тим, що вони роблять… Як можна робити ефективним, наприклад, порти, якщо керівник адміністрації морських портів отримує заробітну плату 280 тисяч-320 тисяч гривень на місяць. От керівник юридичної служби цієї адміністрації — 220 тисяч гривено на місяць. Це я, будучи керівником комітету ВР, за рік стільки не отримував.

Можливість скарження всіх проблем саме в міжнародних судових інстанціях, це не зробить процес приватизації привабливішим для іноземних бізнесменів? А саме на цьому наполягають в уряді.

— Ви ж зрозумійте, що ніхто просто так не піде в Україну. В Україну, в якій зараз планується ще одна корупційна оборудка. Все це, що зараз відбувається і називається так званими реформами, це є просто оборудка. Я інакше це не називаю. Я подивився, як це можна робити без програми приватизації? Як можна, коли Конституцію відкриваєш, там є стаття 85 Конституції, і пункт 36 записано, виключно законом затвердження і перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. І визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності, а тепер вони пишуть зовсім по-іншому. Тепер вони вносять зміни і надають повноваження Кабміну здійснювати ці речі. Тобто парламент там і абсолютно не потрібен. Дійшли до об'єктів культури, прямо написано: об'єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук навіть. Тобто, якщо масово вони кинуть продавати те, що вони збираються продавати, то такий об'єкт, як той же самий ОПЗ, це загрожує національній безпеці. Інше питання, що вони хочуть зробити цей процес незворотнім. По суті справи, це 1917 рік, тільки на корить не українського народу. Я вам скажу, як тільки це почнуть, буде революція. Тільки революція така, що не знайде місця собі не тільки Данилюк, не тільки Порошенко, не тільки Гройсман, ніхто з їхніх нащадків навіть не знайде місця не тільки на території, а на території землі.

Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.

А экс-глава ФГУ Александр Рябченко прогнозирует, что приватизация сферы культуры — процесс очень сложный, который будет сопровождаться острыми дискуссиями в парламенте.