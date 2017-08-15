Приватизация объектов культуры: сложно, но у нас все возможно

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Цирки и государственные киностудии могут передать в частные руки. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития и торговли. Правда, приватизации этих объектов можно ожидать не ранее, чем через год.

В пресс-службе МЭРТ отмечают, что приватизация объектов со статусом "национальный", которым обладают, в частности, Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко, запрещена нынешним законодательством.

Процедуру передачи таких объектов в частные руки прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Читайте также: Самые лакомые кусочки приватизационного списка

Наскільки доцільно віддавати у приватні руки державні кіностудії?

— Має бути державна політика у питаннях кіностудій, і з цієї державної політики має йти наслідок, що треба робити з державними кіностудіями: чи держава хоче інвестувати, чи держава шукає приватного інвестора, чи держава хоче продати повністю студію, чи вона хоче відкрити, продавати акції і когось взяти на якусь частку майна, може бути різне. Поки немає державної позиції, яка оголошується урядом, я сприймаю те, що прописано зараз – це є пропозиція Міністерства економіки, не більше. Вони не виконуються, бо Міністерство економіки не має вирішального впливу на економічний процес, і вони не можуть прийняти рішення, що зараз це приватизувати. Або уряд, або Фонд державного майна. Тільки дві інституції приймають рішення, які конкретно об’єкти треба приватизувати. Тому це концептуальний підхід Міністерства економіки. Мабуть, вони разом з Мінкультом мають доопрацювати і внести пропозицію, що мається на увазі під приватизацією, що це буде за процес, бо приватизація культурних, головних установ як кіностудія Довженка – це дуже складний процес. Його не можна провести так просто, ми сказали, почали і провели приватизацію. Ні, треба домовитись зі спільнотою, яка має відношення до виробництва кіно виробів і тоді буде, дійсно, ефективна приватизація.

Інакше приватизації не буде. Вона розпочнеться і зупиниться, бо будуть демонстрації, будуть протести. Воно все відомо, воно все було в українській історії. Тому це взагалі не генеральна лінія української приватизації, і це не головні завдання української приватизації, хоча концептуально те, що каже міністерство економіки, що держава має залишити в державній власності тільки ті об’єкти, які допомагають владі виконувати функції, які на неї покладені Конституцією, це світова практика. Дійсно, приватизація розраховується саме так. Влада залишає за собою тільки те, що допомагає їй виконувати функції влади стосовно держави і стосовно громадян. Все інше – це приватна сфера.

Чи потрібно вносити зміни у законодавство в разі, якщо об’єкти мають статус "національний"?

— Безумовно, треба вносити зміни до законодавства. Але я вас переконую, що навіть змін не потрібно було вносити, їх неможливо продати. Тільки людина, яка не розуміє, що це за процес, може казати, що ми зараз розпочнемо приватизацію кіностудії Довженка, наприклад. Нічого вони не розпочнуть. Це дуже складний об’єкт і треба відпрацювати, що ви хочете там побачити. Треба стільки зробити там ще кроків, щоб вийти на той варіант, коли можна буде сказати, що конкретно держава пропонує робити зі студією Довженка. Це не буде, я думаю, ще років півтора-два. Швидше не вийде підійти до прийняття рішення, коли буде сказано: ми от бачимо розвиток ситуації таким чином.

Наскільки велика кількість законів, підзаконних актів, які треба коригувати, аби змінити у кіностудії Довженка статус "національна"?

— Мій прогноз, що ВР не проголосує за приватизацію кіностудії Довженка. Не буде там позитивного рішення. Багато об’єктів, які пройдуть спокійно через парламент, щоб їх приватизувати, а кіностудія Довженка не пройде. Не буде 226 голосів і зараз голосувати не будуть, бо якби це був якийсь вирішальний момент, що от ми приватизуємо і завтра щось там відбувається, чи як вже звикли, нам кредит дасть МВФ. Немає кіностудії Довженко в умовах кредитування України МВФ. Це наше внутрішнє питання, а за наше внутрішнє питання парламент не проголосує, я абсолютно переконаний. Тому можна готуватись, можна щось розробляти, але поки немає переконливих, абсолютно чітких програмних засад, що буде робитись те і те із кіностудією, що це буде вигідно, що це буде розвиток української культури, українського кіномистецтва, не буде позитивного рішення парламенту, і тому приватизації не буде так само. Але бажання є.

А щодо цирків?

— Цирк, я вважаю, не має такого значення, як кіностудія Довженко. Кіностудія Довженко – це історія України і взагалі, я вважаю, що держава мала б повернути кіностудії ту велич, яку вона мала колись. І якщо вже розвивати українське національне кіномистецтво, то треба мати базу для того, одної Одеської кіностудії – замало. Треба зробити кіностудію Довженка, щоби вона технічно і технологічно готова була до того, що на ній роблять українське мистецтво і такі картини, які сприймають за кордоном, які можна висувати на Оскар, тоді це буде результат. З цирком такого немає. Це важлива справа, але не того рівня, що кіностудія Довженка. Але все одно, як все, що приватизується в галузі культури, до того треба дуже ретельно готуватись і працювати зі спільнотою творчою з цієї галузі. Інакше не буде результату. Якщо всі будуть проти, не буде приватизації і тут, немає того ж самого завдання, що обов’язково все приватизувати. Треба сказати, як держава бачить майбутнє українських цирків. З того буде вже зрозуміло, про що йдеться, і чи ця приватизація може перетворитись на продаж будівель. Там має бути цирк в цих будівлях. Не бізнес, не щось інше, там має бути циркове мистецтво.

Своим мнением относительно приватизации киностудии и цирков поделился в эфире "ГС" продюсер, заместитель главы общественного совета при Госкино Сергей Миранков.

По вашему мнению, есть ли смысл в такой приватизации?

— Да, конечно, ее необходимо приватизировать, потому что, к моему глубокому сожалению и многих коллег в нашей отрасли, она уже не функционирует как киностудия полного цикла. Она функционирует как место, где можно взять павильон в аренду и, достав старый костюм, старый реквизит и больше ничего. Киностудия загнивает на ровном месте. Приватизация необходима.

Есть угроза, что там все распродадут? РИА Новости Украина Евгений Котенко На арене — приватизация! Цирк уехал, клоуны убежали в Кабмин

— Я вам скажу, что, к сожалению, за 26 лет независимости Украины у нас не было хозяина. Раньше хозяином было Госкино УСРС. Сейчас такого хозяина нет. Если новый хозяин, который пойдет на приватизацию киностудии и, самое главное, он оставит культурную составляющую этой территории, я считаю, что тогда все может получиться. Просто есть очень яркий, прекрасный пример, когда в 2007-ом году киностудию в Болгарии приватизировали голливудские компании. Они вложили в территорию порядка 60 миллионов долларов, и за последние десять лет оборот этой киностудии составил около одного миллиарда долларов. Вдумайтесь в эту цифру и фильмы, которые мы видим у нас в кинотеатрах, блокбастеры "Неудержимые", "300 спартанцев" снимались в Болгарии.

Найдется ли инвестор?

— Вы знаете, я считаю, что, наверное, в Украине на данный момент, возможно, нет полноценного инвестора, который готов бы что-то сделать. Нам необходимо привести законодательные акты в понятные для самих инвесторов условия, чтобы иностранный инвестор смог прийти сюда, привести свои деньги, опыт, знания, материально-техническую базу, и тогда это будет работать.

Ранее Александр Рябченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в рамках приватизации не стоит выставлять на первую продажу объекты, которые, по мнению правительства, являются наиболее инвестиционно привлекательными.

Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.