Самые лакомые кусочки приватизационного списка

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В Украине планируется масштабная приватизация госпредприятий. В списке объектов, подлежащих приватизации в 2017-2020 году, опубликованном Минэкономразвития, — 893 структуры, среди которых крупнейшие производственные и культурные объекты, в частности, цирки, банки, редакции ведомственных журналов, госпредприятия Минобороны.

Крупнейшими по объему активов являются Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Ощадбанк", "ПриватБанк", Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом". В концессию сроком до 50 лет планируют передать облавтодоры, гослесхозы, аэропорт имени Даниила Галицкого во Львове и аэропорт "Борисполь" в Киеве.

На торги будут выставлены "Львовуголь", другие угольные компании вместе с шахтами, торфодобывающие предприятия, ГП "Укрспирт", "Артемсоль" и Дрогобычский солеварный завод, Днестровская ГАЭС, Львовский государственный ювелирный завод, "Морские порты Украины" и собственно сами порты — Одесский, Николаевский, Херсонский, Мариупольский, Ильичевский, Южный, Октябрьский, Ренийский, Белгород-Днестровский.

Предприятие минус соцпакет

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) совместно с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) уже начало продажу и передачу в управление непрофильных объектов, находящихся на балансе госпредприятия. Преимущественно это объекты социальной сферы.

По словам руководителя Службы внутреннего аудита АМПУ Вадима Штепуры, на балансе госпредприятия находятся 22 объекта, не имеющие никакого отношения к основному профилю деятельности компании, но которые имеют большое значение для местных общин: базы отдыха, музеи, концертные залы и т.п.

"Их продажа и передача в управление ─ давно назревшая необходимость, ведь задача АМПУ развивать портовую отрасль, а не работать в рекреационном и социальном направлениях. Поэтому сосредоточение на ключевых функциях позволит нам сконцентрировать ресурсы на главном, а объектам ─ развиваться под управлением профильных организаций", ─ цитирует Штепуру пресс-служба АМПУ.

В числе наиболее популярных социальных объектов, принадлежащих сейчас АМПУ, ─ санаторий-профилакторий "Портовик" (морской порт "Южный"), музей порта им.Де-Волана, концертно-выставочный зал (Одесский морской порт), народный музей истории спорта (Николаевский морской порт), дворец спорта "Юность", детский оздоровительный комплекс "Альбатрос" (морской порт "Черноморск"), детский оздоровительный комплекс "Фрегат" (Херсонский морской порт) и другие.

Госрыбагентство продаст все предприятия, кроме стратегических

В Фонд государственного имущества Украины уже передано ГП "Центр аквакультуры" (Киевская область) и ГП "Региональный опытно-экспериментальный комплекс" (РДЕК) (Одесская область). "Центр аквакультуры" имеет собственный земельный участок, пруды и материально-техническую базу, "РДЕК" имеет прямой выход к водоемам и земельный участок. Как считают в Госрыбагентстве, при условии модернизации оба предприятия имеют высокий потенциал для предпринимательской деятельности в сфере аквакультуры. Вот только есть большая вероятность, что новые собственники не будут вкладываться в модернизацию, а попросту застроят эти территории коттеджными поселками. А "Укррыбпроект", расположенный в центре Киева на улице Тургеневской также, уйдя с молотка, изменит свое целевое назначение.

Потянуло на солененькое

"Артемсоль", которое является монополистом на украинском рынке, — один из лакомых кусочков для покупателей. Уже появились предположения, что на приватизации прибыльного ГП "Артемсоль" настаивает пророссийское лобби. Также, не исключат, что это инициатива окружения президента, которое хочет прибрать наиболее ликвидное предприятие в свои руки.

В последнее время предприятие, которое обеспечивает работой 3 тыс. человек, наращивает объемы производства. "Артемсоль" возобновила экспорт продукции в РФ, и за полгода увеличила экспорт в ЕС в 5 раз. Коллектив предприятия, который не в восторге от возможной приватизации опасается, что в случае приватизации, предприятие может быть закрыто в интересах конкурентов, а таковы имеются как в РФ, так и в Европе.

Перераспределение финпотоков

Считается, что в предыдущие годы планы по приватизации проваливались, во-первых, из-за запрета продавать привлекательные для инвесторов объекты, во-вторых, из-за завышенных стартовых цен. В поддержку приватизации ряда предприятий, таких как "Артемсоль" и "Укрспирт" неоднократно высказывались самые высокие чиновники Кабмина, в том числе и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Главное, чтобы предприятия функционировали эффективно, прибыльно, платили зарплату, налоги в бюджет, расширяли свое производство, повышали его эффективность, энергоэффективность. А в какой форме собственности находятся эти предприятия — это второй вопрос, поскольку есть примеры и частных и государственных компаний, которые управляются неэффективно. Просто в Украине отсутствует такое понятие, как защита прав как частной собственности, так и государственной. У нас есть пример "Укрнафты", где есть доля государства, но она никак не защищена, потому что мы помним все проблемы с невыплатой ренты, налогов, рассрочки, отсрочки и так далее. Когда правое поле неурегулировано, то неэффективность будет при любой форме собственности. Особенно это касается энергетики, тех же портов — так, где возможна монополизация и должен работать Антимонопольный комитет, которого по факту в Украине нет, потому что никаких решений по монополиям он не принимает. А эти правила должны действовать как и для частных, так и для государственных предприятий. Поэтому в случае приватизации разве что перераспределится контроль над финансовыми потоками, но по факту ничего не изменится", — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский РИА Новости Украина.

Он напомнил, что очень часто украинские чиновники заявляют, что если государственное предприятие станет частным, то сразу же пойдут иностранные инвестиции.

"По официальной информации министерства экономического развития и торговли в Украине государственных предприятий всего 10%, 90% — частные. Почему в эти 90% не хлынули иностранные инвестиции? В этом году всего 500 миллионов долларов — это ничто, мизер для 40-миллионного государства. Вопрос не в форме собственности, вопрос в правилах, системе, в защите прав собственности, судебной системе и прочих моментах. А без этого — просто перераспределение финансовых потоков или, точнее, контроль за ними", — подытожил эксперт.

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