Есть о чем поговорить. Невыгодная приватизация облэнерго

РИА Новости Украина

Фонд государственного имущества Украины начал продажу пакетов акций (25%) восьми облэнерго и энергогенерирующих компаний: "Западэнерго", "Днепроэнерго", "Киевэнерго", "Донецкоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Днепрооблэнерго". Первым покупателем 25% акций "Донецкоблэнерго" стала компания Ornex (входит в группу "СКМ") Рината Ахметова. В целом бюджет Украины планирует получить от приватизации облэнерго примерно 4,1 млрд грн.

Решение комментирует член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук:

Приватизацию облэнерго и энергогенерирующих предприятий нельзя назвать эффективной и выгодной по ряду причин. Продажа небольших пакетов акций (25%) не интересная для потенциальных иностранных инвесторов, а поэтому покупателями могут выступать только существующие владельцы компаний. Государство планирует получить только 157 млн. долл., хотя в ходе приватизации в 2011-2012 гг. соответствующий объем акций принес бы как минимум вдвое больше — 350-400 млн. долл. (9-11 млрд грн). Фактически приватизация облэнерго осуществляется для отчета перед кредиторами Украины (МВФ), а также с учетом политических договоренностей существующих финансово-промышленных групп.

Приватизацию облэнерго также нельзя считать эффективной, поскольку в Украине отсутствует рынок электроэнергии. Вероятная покупка неконтрольного пакета акций или иностранной, или сторонней компанией могла бы состояться в условиях существования условий проведения облэнерго IPO, привлечение внешнего кредитования, переход на европейские биржи.

В такой ситуации для компаний-владельцев облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), которые абсолютно контролируют эти предприятия, отсутствует какая-либо необходимость или мотивация тратить средства и покупать 25% акций. Разве речь может идти о политической договоренности, которая предусматривает или обязанность владельцев "наполнить" приватизационный бюджет страны, или привлечения к бизнесу новых партнеров через покупку пакета акций новыми компаниями.

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В конце концов, если большинство пакетов акций будут проданы, то такая операция не принесет выгоды ни владельцам облэнерго (ДТЭК, VS Energy, Григоришин и Коломойский), ни государству, которое получит относительно небольшую сумму за приватизацию (максимум 4,1 млрд. грн).

Собственно, первый успешный результат по продаже 25% акций "Донецкооблэнерго" показал, что 143 млн грн заплатила компания с Кипра Ornex, которая была создана лишь в конце 2016 года. И хотя Ornex входит в структуру "СКМ" Рината Ахметова, но такой шаг вызвал еще больше вопросов. Компания "ДТЭК" Рината Ахметова контролирует сегодня 5 с 8 объектов, которые выставлены на продажу ("Западэнерго", "Днепроэнерго", "Киевэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Днепрооблэнерго").

Отдельно стоит заметить заниженный уровень получения доходов от приватизации со стороны государства – всего лишь 4,1 млрд грн. Согласно оценке продажи акций этих же облэнерго и энергогенерирующих предприятий в 2011-2012 гг., стоимость продажи только объектов ДТЭК и "Донбассэнерго" должна была составлять как минимум вдвое больше — 360 млн. долл. (9,4 млрд грн).

В то же время, однозначным является и то, что стоимость акций по которой компании покупали облэнерго и энергогенерирующие предприятия в 2011-2012 гг., сегодня уже не актуальна. "Минусами", которые повлияли на объективный процесс установления низкой стартовой цены пакетов акций, являются следующие факторы:

1) обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США и евро в три раза;

2) дефицит угля-антрацита собственной добычи;

3) необходимость импорта энергетического угля;

4) многократное увеличение уровня субсидий среди населения, что влияет на оперативную деятельность облэнерго;

5) наконец, дальнейшее понижение уровня жизни населения и его платежеспособности.

Тем не менее "плюсами" для установления более высокой цены на пакеты акций были следующие факторы:

1) рост тарифа для тепловых электростанций в среднем в четыре раза — с 55 коп. за 1 кВт-ч до 1,95 грн за 1 кВт-ч.;

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2) рассмотрение вопроса установления RAB-регулирования для облэнерго (стимулирующее тарифообразование), что должно позволить компаниям включать инвестиционную составляющую в тариф; хотя в условиях специфического "рынка" электроэнергии Украины этот вопрос спорный и дискуссионный;

3) перспектива дальнейшего роста тарифов для населения.

В конце концов, сложная экономическая ситуация в стране не является лучшим временем для проведения любой приватизации. К тому же, для потенциальных покупателей пакетов акций всегда остаются риски, так как позже могут появиться вопросы к легитимности процесса приватизации и как следствие может произойти пересмотр результатов приватизации облэнерго и энергогенерирующих предприятий.