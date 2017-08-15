Директор киностудии Довженко против ее приватизации

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Директор Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко Олесь Янчук выступил против ее приватизации, так как это, по его мнению, может привести к перепрофилированию территории студии, в частности под строительство.

СМИ ранее сообщили, что власти Украины могут выставить на продажу Национальный цирк и Национальную киностудию имени Александра Довженко. По данным издания, также приватизация может коснуться Харьковского госцирка имени Ф. Яшина, Днепропетровского госцирка, Одесского госцирка, Криворожского госцирка, Львовского госцирка. Сообщается, что такие планы лежат в основе дальнейшего реформирования сферы управления государственной собственностью, а такую реформу Киев взял на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Министерство культуры Украины в ответ на запрос РИА Новости опровергло информацию о планах приватизации киностудии.

"Я не верю в профильную приватизацию… Здесь могут построить элитные дома", — сказал Янчук во вторник журналистам.

Он привел в пример приватизацию Одесской киностудии, где не снимается кино. Янчук отметил, что павильоны киностудии нуждаются в капитальном ремонте и новом оборудовании. По словам директора, на это необходимы деньги и студия могла бы производить до 20-30 фильмов в год. При этом у руководства студии есть план модернизации, однако это пока не находит поддержки властей. Вместе с тем Янчук заявил о заинтересованности многих иностранных кинокомпаний в сотрудничестве со студией.

Ранее в пояснении МЭРТ первый замминистра экономического развития Украины Максим Нефедов отметил, что государство должно в длительной перспективе избавиться от всего нестратегического имущества. Он подчеркнул, что для приватизации киностудии Довженко нужно изменить законодательство, поскольку студия имеет статус национальной.