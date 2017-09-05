Приватизация облэнерго дала государству ноль без палочки - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Государственные пакеты акций "Днепроэнерго" и "Днепрооблэнерго" купила компания Ornex, входящая в группу СКМ олигарха Рината Ахметова.

По 25% акций двух энергетических предприятий выставил на продажу на фондовой бирже Фонд государственного имущества Украины. В ведомстве сделкой, общая сумма которой составляет более 1,7 миллиарда гривен, удовлетворены. Теперь готовят к продаже нереализованные 25% госакций трех энергокомпаний — "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Почему государство продает свои энергоактивы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Кілька днів тому компанія Ріната Ахметова придбала державні акції "Донецькобленерго", "Західенерго" та "Київенерго", тепер ще акції "Дніпроенерго" і "Дніпрообленерго". Наскільки збільшилися активи пана Ахметова?

— Тут потрібно сказати, що ці п'ять компаній, де він купив акції, він вже був акціонером контролюючим. У нього була більшість цих компаній, по суті, він ними управляв. Тому ситуація, по суті, не змінилась. Єдине, що в нього в цих компаніях могло бути 55% або 75%, а тепер стало близько 100%, але всі рішення там ухвалював він, вони були повністю йому підконтрольні. Тому тут питання не тільки в приватизації, що це продавалось йому, тому що власник там не помінявся, який був, такий і залишився, а ще питання в ціні. Одна продалась по стартовій ціні, а ціна другої компанії "Дніпрообленерго" в ході аукціону виросла на 105%, тобто виставляли за 490, а продали за понад мільярд. Така приватизація — це нормально, коли, дійсно, є конкуренція, коли ціна зростає і коли продають по справедливій ціні. Але перед тим більшість акцій були продані по стартовій ціні і, звичайно, що можна було виручити більше, а це декілька мільярдів гривень, які держава могла отримати або не отримати в бюджет.

Чи були конкурентними сьогоднішні торги з продажу "Дніпроенерго" і "Дніпрообленерго"?

— Дніпроенерго було куплено по стартовій ціні, тому там конкуренції як такої не було. "Дніпрообленерго" — там конкуренція була, там було двоє учасників. Вони між собою конкурували і там було зроблено порядку 15 кроків вперед, тобто ціна виросла на 105% з 490 до одного мільярда. В принципі, попри на те, що це купив Ахметов, але він і так контролював ту компанію. В принципі, по такій ціні приватизація — це нормально, коли є конкуренція і коли держава отримує максимальну ціну за свої активи. Тому приватизація буває різна. На жаль, у нас, дійсно, в більшості минулій приватизація навіть та, яка була в серпні, вона не була конкурентною, і акції продавались по досить низьких цінах.

У Фонді держмайна задоволені сьогоднішніми біржовими торгами. У вас теж немає зауважень до цієї приватизації?

— Що вкладати в слово "приватизація". Одні торги, про які я вже сьогодні говорив, де ціна виросла вдвічі, — це нормальна ціна, вона приблизно показує хоча б справедливу вартість. По інших торгах було продано або по стартовій ціні, або невеличкий приріст до стартової ціни, тому по інших торгах я особисто не задоволений. На мою думку, держава могла отримати більше, а зараз це дуже потрібно. В Україні є великі фінансові потреби і якби постарались, якби зробили правильно весь процес, могли б отримати більше коштів в державний бюджет.

Чому ніхто не зацікавився, окрім цих компаній?

— Ця приватизація була оголошена в кінці липня, всього за місяць до цих торгів, плюс серпень — це сезон відпусток, плюс Фонд держмайна мав проробити певну роботу, проаналізувати, хто може купити, потенційних покупців залучити. Але не вся така робота була пророблена. Тому, мені здається, що можна було цю роботу зробити і краще, тому що вони зробили те, що мали зробити формально. Але можна було зробити, якби було бажання, деяку додаткову роботу для того, щоб максимізувати вартість державних пакетів акцій.

Держава свідомо йде на монополізацію енергоринку? Як це вплине на тарифну політику для кінцевих споживачів?

— Річ в тому, що цими компаніями вже володів Рінат Ахметов. Тому з монополією є проблема, але, дійсно, ці 25% акцій не суттєво впливають, тому що воно і раніше було у власності, і раніше була монополій. Тому у нас 75% видобування вугілля — це компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова і в нас теплова генерація, яка виробляє електроенергію шляхом спалення вугілля 75% належить компанії "ДТЕК" Ахметова.

Тепер держава жодного впливу не буде мати?

— Держава має вплив на ці компанії двома інструментами. Перший — це НКРЕКП, це регулятор, який встановлює тарифи. Тобто ці компанії продають електроенергію, а ми купуємо електроенергію не за якимось цінами, які впали з неба, а за тими, які встановив регулятор, де головою є Дмитро Вовк, якого призначив президент. Саме ця комісія встановлює тарифи. Це перше. І друге — є АМКУ. Він зараз проводить розслідування з приводу монополізації ринку вугілля. Я сподіваюсь, там будуть результати і тоді можуть бути певні наслідки. Тому в держави є інструменти, щоби на це впливати. Головне, щоб держава впливала, а не закривала очі на ці проблеми, які є, і не встановлювала тарифи на якихось корупційних формулах "Роттердам+" або на чомусь подібному.

Напомним, цирковой деятель Николай Кобзов считает, что цирки нельзя передавать в частную собственность, поскольку нынешнему бизнесу такой вид искусства не интересен, и заведения просто перепрофилируют.

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Ранее экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в рамках приватизации не стоит выставлять на первую продажу объекты, которые, по мнению правительства, являются наиболее инвестиционно привлекательными.