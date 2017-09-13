Появление китайцев в истории с "Мотор Сич" подозрительно — Загородний

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В СМИ появилась информация о том, что СБУ подозревает депутата Вячеслава Богуслаева в продаже акций "Мотор Сич". После в СБУ сообщили, что все будут проверять. У Богуслаева телефон отключен. При этом ранее он ссылался на компанию Dragon Capital, которая по его словам являлась держателем акций.

Экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что компания ни хранителем, ни держателем, ни управляющим контрольного пакета или какого-либо пакета акций "Мотор Сичи" не является.

Сложившуюся ситуацию с депутатом Богуслаевым прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Поясніть, чому таку дивну ситуацію ми спостерігаємо навколо "Мотор Січі" та пана Богуслаєва?

— Ситуація достатньо складна з кількох причин. По-перше, підприємство є ключовим для українського авіабудування. Воно є ключовим з точки зору модернізації української військової техніки, якої у нас і так небагато. У нас є багато законсервованої військової техніки, літаків тощо, які треба розконсервувати і ремонтувати, модернізувати. Зараз вона активно бере участь, "Мотор Січ", у цьому проекті. Поява китайців досить дивна, а він схожий на людину, якогось посередника, за яким стоять більш потужні сили. А стояти може, наприклад, РФ, у якої є критична залежність від України, від виробництва двигунів на вертольоти. Тобто всі такі відомі новітні програми, такі там, вертольоти, "Акули", "Алігатори" тощо.

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Вони залежать від "Мотор Січ"?

— Так, вони фактично повністю залежать від "Мотор Січі" і вони будуються тут. "Мотор Січ" будує, виробляє не тільки двигуни для літаків, він виробляє і двигуни в тому числі для ракет. Тобто це дуже висока номенклатура, дуже високотехнологічне виробництво, яке дуже хотіли б бачити у себе в тому числі китайці, які зараз активно розвивають свою авіапромислову, авіаційну промисловість. Всім потрібні надійні двигуни.

Що саме їм цікаво?

— Їм цікавий доступ до технології. Нащо щось робити, якщо можна просто вкрасти. Тому в даному випадку дуже складна ситуація. Думаю, що все ж таки наша держава зробить все, щоб і технології підприємства залишались в країні, так, і зробить все, щоб або знайти компроміс, або довикуповувати акції. Наприклад, цього підприємства за рахунок бюджету, щоб він став частиною "Укроборонпрому". Тому що це критична інфраструктура для підтримки боєздатності наших збройних сил.

К слову, эксперты сходятся во мнении, что Служба безопасности все больше вмешивается в экономическую жизнь страны, мотивируя это тем, что безопасность достаточно универсальная. Такое мнение выразил адвокат Артем Афян, отметив, что конкретная ситуация с арестом акций "Мотор Сич" является элементом коммерческих договоренностей.

Отметив также, что в последнее время обыски в компаниях и офисах СМИ в Украине участились. В ряде случаев правоохранители сообщали, что обнаружено ничего не было. Некоторые эксперты считают, что СБУ воссоздает систему, против которой выступает весь развитый мир. В частности, экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун считает, когда все функции распределены между различными органами, тогда есть гарантия, что не будут нарушены права, поскольку каждый будет контролировать и себя, и другого.