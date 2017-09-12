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    Приватизация в Украине: Порошенко выступил против участия инвесторов РФ

    Тема:

    Новая волна приватизации в Украине (142)

    (обновлено: )21502
    Как отмечается, у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами.
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Приватизация государственных объектов в Украине должна проходить с привлечением украинских и иностранных инвесторов, за исключением инвесторов России, заявил президент Петр Порошенко во вторник на заседании совета реформ.

    Киевэнерго
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    "Приватизация объектов госсобственности должна проходить открыто с привлечением украинских и иностранных инвесторов, но без инвесторов страны-агрессора", — передает заявление Порошенко его пресс-служба.

    Сообщается, что во вторник под председательством Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который рассмотрел законопроект, направленный на обеспечение прозрачности и эффективности приватизации государственных предприятий.

    Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.

    "Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора", — сообщает пресс-служба.

    Ранее заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин сообщил, что Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого года или в начале следующего, а "Центрэнерго" — в середине 2018 года.

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