Приватизация облэнерго: есть вопросы по легитимности

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

До 31 августа Фонд госимущества проведет торги по 25% акций пяти облэнерго: Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго, Донецкоблэнерго, Днепрооблэнерго и Киевэнерго. Но позже стало известно, что торги по Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго, Донецкоблэнерго отменили, поскольку не было заявок на участие в торгах.

Тем временем периодически под стенами Фонда госимущества проходят митинги. Главное и уже традиционное требование — остановить продажу облэнерго.

Что мешает успешной приватизации, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Алексей Якубин.

Последние три года мы слышим, что нам нужна форсированная приватизация. ОПЗ выставляли на торги, сейчас облэнерго пытаются распродать. Процесс не идет. Почему?

— На самом деле мы во многом видим, что процесс приватизации или попытку начать интенсивно процесс приватизации у нас упирается в то, что в целом в стране есть кризис, и на самом деле большинство активов, которые, в том числе, и государство выставляет, они значительно обесценились. С другой стороны, какие-то инвесторы извне не очень-то хотят идти в эту страну, где есть кризис, где есть конфликт, понимая, что правила игры могут изменится, и потому мы видим, что весь этот процесс подвисает и в целом вызывает много вопросов, насколько вообще рационально заниматься процессом приватизации в таком форсированном масштабе, когда у нас есть конфликт на Востоке. Потому если говорить о всех этих затягиваниях, то в какой-то мере, я думаю, это играет даже в интересах граждан, потому что, с одной стороны, есть международные институции, такие как МВФ, который требует приватизацию, но в тех условиях, в которых мы находимся, и обесценивание активов, которые есть, наверное, это было бы не совсем рационально.

Насколько влияет на процесс тот факт, что нет у нас полноценного главы Фонда госимущества?

— На самом деле это важный фактор, потому что глобально у нас есть целая группа должностей в исполнительной власти в подвешенном состоянии. Их количество увеличивается за последние месяцы, и Фонд госимущества тоже относится к этой категории. На самом деле, я думаю, что, действительно, это играет свою роль, потому что даже вот эти процессы, которые Фонд пытается инициировать, во многом те потенциальные инвесторы, которые, возможно, хотели бы принять участие в покупке более дешевых активов, они думают, насколько в дальнейшем это будет признано легитимным, потому что если все-таки "исполняющий обязанности", все-таки легитимность здесь может быть под вопросом и она может в дальнейшем в судах оспариваться другими сторонами. Потому тот факт, что у нас, скажем так, исполняющий обязанности, в какой-то мере это играет роль. С другой стороны, на самом деле, это помогает размывать ответственность, потому что в будущем, если возникнут вопросы по поводу проведения тех или иных торгов, всегда можно будет сослаться на то, что это был исполняющий обязанности, он подписывал, оспаривайте. То есть, грубо говоря, такая приватизация, как вот эти должности, тоже окажется в подвешенном состоянии, ее легитимность.

Могут ли влиять на срыв приватизации те группы, которые на сегодняшний день контролируют все эти предприятия, даже не имея их в собственности: где-то через лояльный менеджмент, где-то через пакеты акций, и если их устраивает ситуация, если схема работает, зачем ее менять?

— Тут, мне кажется, стоит отделять мух от котлет, потому что, действительно, у нас есть государственные предприятия, которые приносят значительные доходы в государственный бюджет, которые являются естественными монополиями, например, та же "Укрзализныця", предприятия типа "Энергоатома", с одной стороны. С другой стороны, действительно, у нас есть группа предприятий, где под прикрытием государства происходят процессы разворовывания этих предприятий. Опять-таки, это не вопрос к государственной собственности, это вопрос к плохому качеству управления государственным предприятием, потому что если посмотреть на наши страны-соседки — и в Польше, и если дальше на Запад идти, то там страны имеют большой государственный сектор, который намного более качественно управляется и который приносит доходы. В нашем же случае, к сожалению, часто, действительно, государство используется как прикрытие для разных коррупционных вещей, но я не думаю, если говорить о приватизационных аспектах, это, действительно, такой выход, потому что на самом деле мы просто напросто за бесценок отдаем те активы, которые могли бы приносить деньги. Если говорить об облэнерго в данном случае, то там все-таки речь шла, скорее, о миноритарных пакетах акций, потому что там, если не ошибаюсь, 20-25% речь шла и, в основном, я так понимаю, что те собственники, которые имеют большую часть пакета, будут заинтересованы в их покупке. Хотя, опять-таки, мы видим, что этот процесс все равно откладывается, а во многом, наверное, связано с вопросами о легитимности этого процесса проведения в контексте исполняющих обязанности в руководстве Фонда.

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Влияет ли каким-то образом на привлекательность таких активов, как облэнерго, ситуация, которую мы наблюдаем с тарифами, которые были уже повышены достаточно намного за последнее время и далее будут повышаться?

— К сожалению, да. Потому что мы понимаем, что если в дальнейшем приватизация будет происходить, и она произойдет, то это будет означать, что у государства исчезнет даже иллюзорная возможность какого-то контроля. То есть формально у нас вроде бы есть центр по контролю тарифов, тарифообразования, но в реальности мы видим, что он не работает в интересах большинства граждан, он просто соглашается на повышение тарифов. Поэтому очевидно, что в наших условиях процессы приватизации действительно увязаны с дальнейшим ухудшением с точки зрения ценовой доступности для граждан. И это, кстати, европейская тенденция, потому что, например, есть два примера, это Франция и Германия. В Германии часть энергетики приватизирована, и там самые высокие тарифы на электроэнергию для граждан. Во Франции — это государственные компании, и там самые низкие цены в ЕС для граждан. Поэтому я думаю, что в нашем контексте дальнейшая приватизация этой сферы, скорее всего, будет вести к тому, что граждане будут платить больше.

Одним из основных лоббистов процесса приватизации, по крайней мере в заявлениях, на сегодняшний день является премьер Гройсман. Получается, с одной стороны, премьер ратует за это, а с другой стороны, видим что процесс буксует.

— Вообще, интересная игра по поводу Гройсмана, премьера и президента. Мне кажется, это публичная игра, потому что премьер с одной стороны вроде бы выступает за приватизацию, но на самом деле, расписывает, что он, как премьер, не способен управлять госсобственностью. То есть не стоит об этом тоже забывать. А с другой стороны, мы видим, что премьер, например, говорит, что повышения тарифов не будет, за коммунальные услуги, на электроэнергию. С другой стороны, мы видим позицию президента, который вроде как ратует за этот процесс, говорит, что нужно, мы подписали меморандум с МВФ, но на самом-то деле, это, скорее, такая игра вокруг этого, потому что глобально если говорить о меморандуме, все-таки, там, скорее, вопрос о сбалансировании бюджета, а не просто о такой тотальной приватизации. К сожалению, во многом, мне кажется, у нас сознательно многие эти государственные предприятия доводятся до банкротства, или вообще в целом занижается их цена, чтобы просто за бесценок их продать. В общем-то, опыт 90-х нам показал, что продажа таких предприятий не ведет к эффективной работе, и тем более какому-то снижению цен, тарифов для граждан.

Напомним, экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что за ускорением приватизации в Украине стоит желание ухватить побольше и подешевле.