По логике ГФС, в Украине нужно убрать все, что ездит по дорогам — юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине готовятся утилизировать старые авто. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. По их информации, в Государственной фискальной службе (ГФС) уже подготовили постановление об утилизации старых автомобилей, которые перешли в госсобственность.

Утилизация грозит и нерастаможенным авто, которые обнаружит ГФС. В первую очередь в утиль пойдут авто, произведенные до 2010-го года, потому что они вредят экологии. Перед утилизацией ГФС обязана будет за 15 дней до отправки на переработку предупредить формального собственника авто о возможности все-таки уплатить все таможенные сборы и забрать авто или заплатить штраф и вывезти его из страны.

Насколько реальна система утилизации авто в Украине, свое мнение высказал в эфире радиостанции Голос Столицы автоюрист Владимир Караваев.

На сегодняшний день автомобили утилизировать можно? Это законно? И при каких условиях?

— Насколько я знаю, у нас технологии утилизации нет, она не отработана, и нигде, ни в каких нормативно-правовых актах она абсолютно не обозначена.

То есть даже если примут законы, на практике это будет сделать очень сложно?

— Пока что да. И вот та новость, о которой вы говорили вначале, там же если до конца этот механизм раскрывать, как о нем, во всяком случае, говорят, то вот такие автомобили сначала будут разбирать на запчасти, часть запчастей будет продаваться. И по сути это будет источником, который будет окупать подобные проекты.

Читайте также: Организатор автопротестов: скоро мы заблокируем все регионы

Что сейчас делают с изъятыми автомобилями, которые годами стоят на штраф-площадках?

— Честно говоря, я не занимаюсь утилизацией, я не знаю, что с ними происходит. Думаю, что к таким авто относятся уже как металлолому. А куда у нас девается металлолом? Только скажите, желающие придут, разрежут, разберут на части и унесут.

По данным СМИ, утилизация грозит и нерастаможенным авто. Насколько такой механизм находится в правовом поле?

— Все будет зависеть от того, насколько грамотно будет выписана нормативка. Я могу сразу сказать, что, вы правильно говорите, речь идет об автомобилях, которые по сути конфискованы, то есть перешли в государственную собственность. И здесь будет очень много проблем у государства, потому что тоже такие механизмы еще недостаточно хорошо отработаны. И тут, честно говоря, мне мало верится в то, что этот механизм заработает. Это с одной стороны. И с другой стороны, речь-то идет об автомобилях, которым больше восьми лет. При этом хотелось бы, чтобы наша уважаемая фискальная служба помнила, что вообще-то средний возраст автомобилей в Украине приблизился к 20 годам. Но это означает, что по сути все, что у нас двигается по дорогам, это все надо утилизировать, если мы говорим об экологии.

На каких основаниях ГФС может конфисковать автомобиль?

— Согласно Конституции, только решение суда должно быть.

Судя по заявлениям, они готовятся масштабно конфисковать…

— Нет, масштабно не будет, потому что это исключительно должно быть решение суда. Суды у нас не решают вопросы за один день. Это достаточно сложная процедура, очень много нюансов. Поэтому, с одной стороны, конечно же, это будет загрузка судов просто колоссальная, суды и так у нас не справляются с тем объемом, который на них возложен. Поэтому я сразу сказал, что это очень длительный процесс. Еще очень-очень много вопросов, прежде чем говорить о том, что он вообще-то заработает или нет.

В Киеве продолжается акция собственников автомобилей на еврономерах. Какие "за" и "против" вы можете назвать?

— Я, в том числе, за эти автомобили, за возможность владеть таким автомобилем, по двум причинам. То есть первая — мы не можем не учитывать экономическую ситуацию в стране. Это единственная возможность для людей пользоваться таким автомобилем. И во многих семьях такой автомобиль по сути является кормильцем. То есть лишить человека возможности пользоваться таким автомобилем — это лишить его инструмента для зарабатывания денег. С другой стороны, почему "за"? Потому что эти все спорные моменты по поводу технического состояния, вы понимаете, человек, который ездил на "Жигули", ездил на "Москвиче", то есть все, что нам на постсоветском пространстве у нас осталось, вот это наследие, с точки зрения безопасности эти автомобили вообще не имеют подушек безопасности и прочее, они куда более опасны. Даже теоретически предположим, новый автомобиль, чем автомобиль 10-летней давности европейского либо японского производства. Поэтому если мы говорим о безопасности водителя и пассажиров, то, конечно же, вот такой автомобиль на "евробляхах" все-таки остается более безопасным, чем эти ржавые колымаги. Вот я сегодня двигался по городу, да, вот на украинской регистрации есть такие автомобили, за ним просто страшно ехать. С точки зрения закона он ничего не нарушает, но для окружающих он представляет куда более высокую опасность. Это моя точка зрения. И точка зрения, которая сегодня навязывается обществу, навязывается, потому что распространяется абсолютно недостоверная информация по поводу того, что совершаются преступления, чуть ли не массово места ДТП покидают владельцы этих автомобилей. Вот они больше становятся, опять же, в силу технического состояния, участниками дорожных аварий. Эта информация не соответствует действительности. Потому что раньше цифры не приводились, а когда наконец-то МВД эти цифры привело, то мы увидели, что вообще-то процент в ДТП таких автомобилей составляет не более 6%. Поэтому говорить о том, что они несут какую-то реальную угрозу, это немножко не так.

Говорят о том, чтобы собственники авто уплачивали налоги за ввоз. Какой компромисс можно найти?

— Решение может быть только одно — дать людям возможность пользоваться безопасными автомобилями. Государство у нас не может обеспечить безопасные дороги, оно не может пока что обеспечить у нас еще грамотных водителей, у нас до сих пор продаются водительские удостоверения, не говоря о том, сколько уже за эти года выпущено на дороги вот таких водителей, которые очень плохо знают правила дорожного движения. А некоторые, по-моему, вообще их не знают. Поэтому из всех этих факторов остается единственный, это автомобиль, который в силу того, что там есть подушки безопасности либо какие-то другие инструменты, обеспечивающие безопасность водителя и пассажиров, то должна быть возможность пользоваться хотя бы этими автомобилями.

Как можно в правовом поле урегулировать этот вопрос?

— Мне кажется, что надо уже перестать морочить голову обществу по поводу различных вариантов — 20 евро в месяц и прочее. Должно выполняться одно простое условие — мы стремимся в Европу? Да. Давайте делать так, как в Европе. Если в Европе в зависимости от класса автомобиля, его растаможка стоит от 300 до 500 евро, то такая же сумма должна быть у нас. Все, точка.

Как решить проблему с автомобилями на еврономерах? Своей точкой зрения в эфире "ГС" поделились радиослушатели.

Олександр, Київ: Хочу сказати, що я проти єврономерів, не самих єврономерів, а тих, хто за кермом їздять цих автомобілів. Бо найбільша проблема — це те відчуття, що є безкарність. Бо в 90-100% автомобілях їздять не ті особи, яким належить цей автомобіль. І будь-яке ДТП, не дай Боже, ще там хтось травмувався, помер, залишається машина і знайти винуватця ДТП фактично неможливо.

Заборонити ці автівки ми не можемо, бо ми підписали міжнародні закони, які мають вищу силу навіть над національними законами. Тут треба для себе об'єктивно сказати: в нас немає що підтримувати. В нас немає вітчизняного автовиробника. Ми не можемо вам дати нормальні автомобілі, тому давайте ми зробимо якісь льготні тарифи для розмитення або менше. Тобто треба зменшувати. В мене була ситуація, коли людина поїхала, купила автомобіль за 1000 євро, до речі, в нормальному стані, хотіли його розмитнити, а за розмитнення виставили рахунок майже в чотири тисячі євро. Людина подивилася, сказала: нащо воно мені потрібно, буду так їздити. Якщо ми дійсно дамо можливість нормально розмитнювати за якісь невеликі кошти, то виграють всі. Люди отримають якісні автомобілі, держава отримає прибуток.

Александр, Киев: По поводу еврономеров. Конечно же, автомобили эти обязательно надо ставить на какой-то учет. Соответственно, какую-то растаможку плюс в бюджет деньги. А по поводу разговора насчет безопасности, экологии, они небезопасны, это все лирика, это все отвлечение власть имущих от основной проблемы. Никто не говорит о том, что гоняя автомобиль с Европы, который действительно обслуживался на сертифицированных станциях, все в нем нормально, это плюс нашему бюджету бензин, соответственно, отчисления на дороги. СТО, ремонты, запчасти, мойки. Это круговорот, будем так говорить, денег в нашем бюджете. Об этом никто не говорит. Все только говорит о том, что они очень опасны, загрязняют, это металлолом. Да, есть какой-то процент очень плохих автомобилей в плохом состоянии. Но процентов 80-90, если посмотреть, это отличные автомобили.

Олег, Киев: Если говорить о том, что как в Европе, то давайте вспомним, какая стоимость вообще страховки на эти машины. И там каждый год она просто очень сильно возрастает. Поэтому нам надо вводить правило, скажем, чем старше автомобиль, тем стоимость страховки больше. Это раз. Второе — давайте не забудем о том, что эти все машины ввозятся под эгидой так называемой Стамбульской конвенции, которая говорит о том, что это ввоз для коммерческого использования, перевозки пассажиров или грузов. А как эти машины используются? Главное — пройти таможню, а дальше хоть трава не расти.

Читайте также: Легализировать авто с еврономерами практически невозможно — юрист

Нужно как-то начинать немножко наказывать людей. И есть правила регистрации, порядок регистрации транспортных средств. По-моему, там 10 дней въехал, ты обязан зарегистрировать машину, ставить номера временные украинские. Это же просто не выполняется в принципе. Есть такое понятие, как монополия государства на насилие. Надо потихоньку это все-таки начинать вводить.

Напомним, с каждым днем автомобилей на еврономерах ввозят в Украину все больше, и чем дальше будет откладываться урегулирование этой проблемы, тем мучительнее станут последствия, убежден автоюрист Богдан Глядык.

Ранее редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решать проблему с автомобилями на иностранных номерах в Украине надо комплексно, только карательными методами ее решить невозможно.