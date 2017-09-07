Под гимн Украины. Полиция оттеснила протестующих от стен Рады

Протестующие применили дымовые шашки, а правоохранители оттеснили участников пикета.

Накануне в центре Киева началась акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания. В четверг протест под Радой продолжился.

Читайте также: Легализировать авто с еврономерами практически невозможно — юрист

По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.