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    Под гимн Украины. Полиция оттеснила протестующих от стен Рады

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (20)

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    Столкновения произошли между правоохранителями и владельцами автомобилей с номерами европейских стран, которые проводят акцию протеста возле Верховной Рады.
    Канал "Страна.ua" в Youtube

    Протестующие применили дымовые шашки, а правоохранители оттеснили участников пикета.

    Накануне в центре Киева началась акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растомаживания. В четверг протест под Радой продолжился.

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    По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

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