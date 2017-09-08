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08.09.201711:26
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    Интервью

    Эксперт: до конца года Украину заполонят "евро" авто

    Тема:

    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (28)

    (обновлено: )56423
    Автомобили на еврономерах уже начинают влиять на рынок новых транспортных средств, он "проседает", поскольку украинцы массово научились пользоваться схемами, считает автоэксперт Рауль Чилачава.
    Автоэксперт Рауль Чилачава
    Рауль Чилачава, facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    В Киеве владельцы автомобилей на иностранных номерах проводят акцию "За доступную растаможку каждому украинцу". 

    Протестующие требуют, чтобы растаможка  авто была доступной для всех, а уже ввезенные автомобили  на еврономерах были легализованы. Также протестующие намерены добиваться "прекращения репрессий силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах". 

    Кроме того, организаторы митинга будут требовать, чтобы стандарт Евро-5  действовал только для новых автомобилей, а для бывших в употреблении — предусмотрен только лишь техосмотр.

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    Как можно решить проблему с авто на иностранных номерах, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Рауль Чилачава.

    Удастся ли автомобилистам добиться озвученных требований и легализовать те несколько сотен тысяч автомобилей, уже ввезенных в Украину?

    — Сейчас эта проблема уже таких масштабов достигла, что я боюсь, что экономические требования в любой момент могут перерасти в политические, и власть это тоже прекрасно понимает. Посмотрим, как сегодня эта акция пройдет, естественно, у нас это даже как не палка о трех концах, а серьезнейшая проблема, потому что мы понимаем, что есть дискриминация украинских граждан, они не могут пользоваться и покупать автомобили так, как это делают европейцы. То есть это действительно дискриминация украинских автомобилистов-налогоплательщиков, которые заплатили все налоги и приобрели автомобили, но при этом есть ребята, которые умнее всех, ничего не растаможили и ввезли эти автомобили и теперь непонятно, что с этим делать. Очевидно, что все это выглядит не совсем справедливо, но и автомобили, которые завозятся в Украину, эксплуатируются, получается, что это тоже не совсем честная схема. В связи с тем, что этих автомобилей уже действительно несколько сотен тысяч, получается, что мы имеем целый электорат, если 600 тысяч автомобилей на "бляхах" в Украину заехало и мы добавим членов их семей…

    Получается, это подготовка электората? Кто возьмет себе на себя тему легализации автомобилей на еврономерах, тот получит серьезный электоральный резерв? 

    — Кто начнет решать эту проблему не в пользу людей на "евробляхах", получит самую большую проблему, а скорее всего, это власть, которая сейчас и так имеет низкий рейтинг, а если сейчас не то чтобы репрессировать, а приводить законодательство в порядок и, грубо говоря, конфисковать эти автомобили, ставить на штрафплощадки или просто продавать с аукционов, то мы можем получить вот те самые политические требования. Не экономические, а политические требования. А с учетом нового сезона и постоянных разговоров о перевыборах, естественно, власть не хочет в этом участвовать, но она должна, потому что эта проблема сама по себе не решится, и к концу года, если это не решится, то мы будем иметь просто невероятное количество автомобилей на литовских и других номерах.

    Есть объективные оценки относительно количества подобных "автомобилей-евроблях"?

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    — На самом деле, никто посчитать это не может, мои коллеги из автоконсалтинга просчитывали эту ситуацию, но в городе Киеве просто остановились и на дороге считали, сколько ездит автомобилей с литовскими номерами, это было 5% от транспорта в столице. А если мы говорим о регионах, то это до 30% доходит. Но самое главное, если мы раньше говорили, что действительно человеку нужно для работы, он покупает фургончик, ценовой диапазон 3-5 тысяч евро, ему действительно не на чем ездить, а налоги, растаможка очень высокие, то сегодня на дорогах появились кабриолеты, автомобили в ценовом диапазоне 10-20 тысяч евро, это начало уже влиять на рынок продаж новых автомобилей. Он начал замедляться, потому что люди уже и не совсем бедные, и не совсем страдающие от того, что у них нет денег, просто начали пользоваться этой историей и завозом таких автомобилей.

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    Почему ставки налогов при ввозе импортных автомобилей в Украину держатся на таком высоком уровне?

    — Когда-то, я сразу хотел бы сказать о том, что мы это используем в прошлом времени, когда-то у нас действительно были заградительные пошлины, потому что были мысли о том, что украинский автопром все-таки состоится. Не состоялось, не получилось, сейчас никто ничего особо не лоббирует, потому что в общем-то такого понятия как украинский автопроизводитель на данный момент уже не существует, потому что ничего не производится. И не потому, что там пошлины или не пошлины, общая экономическая ситуация в стране не позволяла, особенно в 2014-ом году. Мне очень интересно, откуда взялись вот эти смышленые ребята, которые поняли, что нельзя требовать: знаете, мы тут ввезли по мутной схеме автомобили и хотим, чтобы только для нас вы как-то сделали преференцию. Они говорят: да нет, мы теперь выходим за права всех автомобилистов, и мы требуем, чтобы для всех были одинаковые права, и для нас, в общем, тоже. Они где-то правы и, конечно, их будут поддерживать, потому что теперь же любой автомобилист понимает, что это же теперь всеобщая шара, это не просто для людей на литовских номерах, это и я в каком-то обозримом будущем смогу покупать б/у автомобили по доступной цене.

    И в таком формате поддержка будет увеличиваться?

    — В таком формате она точно будет увеличиваться, потому что если раньше они говорили: сделайте, пожалуйста, только для нас, а я как человек, который заплатил полную растаможку, думал: ничего себе, интересная история, то есть все люди равны, но некоторые равнее. Эти автомобили невозможно все легализовать, я не думаю, что есть какая-то схема, которая может позволить все это легализовать, не ущемляя права автомобилистов, которые честно растаможили автомобили.

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    Владельцы автомобилей жалуются, что легально ввезти большую часть автомобилей в Украину невозможно, потому что они не соответствуют стандарту Евро-5, который официально разрешен в Украине. Этот вопрос можно решить?

    — Я думаю, что ребята немножко лукавят, когда говорят, что мы бы конечно растаможили, потому что я сейчас смотрю на трехлитровые дизельные универсалы, которые ездят по Киеву, в бывшем премиальные автомобили, с хорошим литражом… Желания точно нет. Но я думаю, даже если убрать все эти требования про стандарты Евро, чтобы растаможить трехлитровый мотор, нужно еще там шесть-семь тысяч евро, при стоимости автомобиля три тысячи.

    А возможно хотя бы привязать эти автомобили к конкретным гражданам Украины? 

    — На самом деле, наша страна, это действительно прекрасный образец того, как можно бегать по кругу по граблям. На самом деле, в начале 2000-ых годов вся эта история со временным ввозом была, я сам был владельцем автомобиля на временном ввозе, потому что у меня не было денег, я воспользовался этой лазейкой, но тогда ты покупал этот автомобиль, регистрировал его и ставил на украинские номера. Потом через год или через два, ты должен был вывезти этот автомобиль с территории Украины, сдать номера. Все это регулировалось и также эту лазейку потом прикрыли, но государство было сильным, государством было жестким, и тогда никаких разговоров о том, что мы сейчас вместе, мы дружные жулики, которые пользуемся этой лазейкой. И в общем-то мы, конечно, тоже были против того, чтобы временный ввоз отменяли, но его отменили и те, кто автомобили не вывел с территории Украины, на самом деле, заплатили штрафы, я например заплатил штраф, который в два раза превышал стоимость автомобиля.

    Ранее редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решать проблему с автомобилями на иностранных номерах в Украине надо комплексно, только карательными методами ее решить невозможно.

    Если собственники или пользователи автомобилей на транзитных номерах объединятся, у них будет шанс провести законопроект, который устроит и ГФС, заявила депутат Оксана Продан.

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