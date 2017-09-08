Эксперт: до конца года Украину заполонят "евро" авто

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Киеве владельцы автомобилей на иностранных номерах проводят акцию "За доступную растаможку каждому украинцу".

Протестующие требуют, чтобы растаможка авто была доступной для всех, а уже ввезенные автомобили на еврономерах были легализованы. Также протестующие намерены добиваться "прекращения репрессий силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах".

Кроме того, организаторы митинга будут требовать, чтобы стандарт Евро-5 действовал только для новых автомобилей, а для бывших в употреблении — предусмотрен только лишь техосмотр.

Как можно решить проблему с авто на иностранных номерах, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Рауль Чилачава.

Удастся ли автомобилистам добиться озвученных требований и легализовать те несколько сотен тысяч автомобилей, уже ввезенных в Украину?

— Сейчас эта проблема уже таких масштабов достигла, что я боюсь, что экономические требования в любой момент могут перерасти в политические, и власть это тоже прекрасно понимает. Посмотрим, как сегодня эта акция пройдет, естественно, у нас это даже как не палка о трех концах, а серьезнейшая проблема, потому что мы понимаем, что есть дискриминация украинских граждан, они не могут пользоваться и покупать автомобили так, как это делают европейцы. То есть это действительно дискриминация украинских автомобилистов-налогоплательщиков, которые заплатили все налоги и приобрели автомобили, но при этом есть ребята, которые умнее всех, ничего не растаможили и ввезли эти автомобили и теперь непонятно, что с этим делать. Очевидно, что все это выглядит не совсем справедливо, но и автомобили, которые завозятся в Украину, эксплуатируются, получается, что это тоже не совсем честная схема. В связи с тем, что этих автомобилей уже действительно несколько сотен тысяч, получается, что мы имеем целый электорат, если 600 тысяч автомобилей на "бляхах" в Украину заехало и мы добавим членов их семей…

Получается, это подготовка электората? Кто возьмет себе на себя тему легализации автомобилей на еврономерах, тот получит серьезный электоральный резерв?

— Кто начнет решать эту проблему не в пользу людей на "евробляхах", получит самую большую проблему, а скорее всего, это власть, которая сейчас и так имеет низкий рейтинг, а если сейчас не то чтобы репрессировать, а приводить законодательство в порядок и, грубо говоря, конфисковать эти автомобили, ставить на штрафплощадки или просто продавать с аукционов, то мы можем получить вот те самые политические требования. Не экономические, а политические требования. А с учетом нового сезона и постоянных разговоров о перевыборах, естественно, власть не хочет в этом участвовать, но она должна, потому что эта проблема сама по себе не решится, и к концу года, если это не решится, то мы будем иметь просто невероятное количество автомобилей на литовских и других номерах.

Есть объективные оценки относительно количества подобных "автомобилей-евроблях"?

— На самом деле, никто посчитать это не может, мои коллеги из автоконсалтинга просчитывали эту ситуацию, но в городе Киеве просто остановились и на дороге считали, сколько ездит автомобилей с литовскими номерами, это было 5% от транспорта в столице. А если мы говорим о регионах, то это до 30% доходит. Но самое главное, если мы раньше говорили, что действительно человеку нужно для работы, он покупает фургончик, ценовой диапазон 3-5 тысяч евро, ему действительно не на чем ездить, а налоги, растаможка очень высокие, то сегодня на дорогах появились кабриолеты, автомобили в ценовом диапазоне 10-20 тысяч евро, это начало уже влиять на рынок продаж новых автомобилей. Он начал замедляться, потому что люди уже и не совсем бедные, и не совсем страдающие от того, что у них нет денег, просто начали пользоваться этой историей и завозом таких автомобилей.

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Почему ставки налогов при ввозе импортных автомобилей в Украину держатся на таком высоком уровне?

— Когда-то, я сразу хотел бы сказать о том, что мы это используем в прошлом времени, когда-то у нас действительно были заградительные пошлины, потому что были мысли о том, что украинский автопром все-таки состоится. Не состоялось, не получилось, сейчас никто ничего особо не лоббирует, потому что в общем-то такого понятия как украинский автопроизводитель на данный момент уже не существует, потому что ничего не производится. И не потому, что там пошлины или не пошлины, общая экономическая ситуация в стране не позволяла, особенно в 2014-ом году. Мне очень интересно, откуда взялись вот эти смышленые ребята, которые поняли, что нельзя требовать: знаете, мы тут ввезли по мутной схеме автомобили и хотим, чтобы только для нас вы как-то сделали преференцию. Они говорят: да нет, мы теперь выходим за права всех автомобилистов, и мы требуем, чтобы для всех были одинаковые права, и для нас, в общем, тоже. Они где-то правы и, конечно, их будут поддерживать, потому что теперь же любой автомобилист понимает, что это же теперь всеобщая шара, это не просто для людей на литовских номерах, это и я в каком-то обозримом будущем смогу покупать б/у автомобили по доступной цене.

И в таком формате поддержка будет увеличиваться?

— В таком формате она точно будет увеличиваться, потому что если раньше они говорили: сделайте, пожалуйста, только для нас, а я как человек, который заплатил полную растаможку, думал: ничего себе, интересная история, то есть все люди равны, но некоторые равнее. Эти автомобили невозможно все легализовать, я не думаю, что есть какая-то схема, которая может позволить все это легализовать, не ущемляя права автомобилистов, которые честно растаможили автомобили.

Владельцы автомобилей жалуются, что легально ввезти большую часть автомобилей в Украину невозможно, потому что они не соответствуют стандарту Евро-5, который официально разрешен в Украине. Этот вопрос можно решить?

— Я думаю, что ребята немножко лукавят, когда говорят, что мы бы конечно растаможили, потому что я сейчас смотрю на трехлитровые дизельные универсалы, которые ездят по Киеву, в бывшем премиальные автомобили, с хорошим литражом… Желания точно нет. Но я думаю, даже если убрать все эти требования про стандарты Евро, чтобы растаможить трехлитровый мотор, нужно еще там шесть-семь тысяч евро, при стоимости автомобиля три тысячи.

А возможно хотя бы привязать эти автомобили к конкретным гражданам Украины?

— На самом деле, наша страна, это действительно прекрасный образец того, как можно бегать по кругу по граблям. На самом деле, в начале 2000-ых годов вся эта история со временным ввозом была, я сам был владельцем автомобиля на временном ввозе, потому что у меня не было денег, я воспользовался этой лазейкой, но тогда ты покупал этот автомобиль, регистрировал его и ставил на украинские номера. Потом через год или через два, ты должен был вывезти этот автомобиль с территории Украины, сдать номера. Все это регулировалось и также эту лазейку потом прикрыли, но государство было сильным, государством было жестким, и тогда никаких разговоров о том, что мы сейчас вместе, мы дружные жулики, которые пользуемся этой лазейкой. И в общем-то мы, конечно, тоже были против того, чтобы временный ввоз отменяли, но его отменили и те, кто автомобили не вывел с территории Украины, на самом деле, заплатили штрафы, я например заплатил штраф, который в два раза превышал стоимость автомобиля.

Ранее редактор журнала Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решать проблему с автомобилями на иностранных номерах в Украине надо комплексно, только карательными методами ее решить невозможно.

Если собственники или пользователи автомобилей на транзитных номерах объединятся, у них будет шанс провести законопроект, который устроит и ГФС, заявила депутат Оксана Продан.