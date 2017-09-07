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    Киев

    Водители нерастаможенных авто снова пришли протестовать под Раду

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    По данным СМИ, возле парламента работают кинологи из собаками. Возле метро "Арсенальная" в сторону Верховной Рады образовалась тянучка.
    Пробки в правительственном квартале в Киеве
    videoprobki.ua

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Под Верховной Радой в Киеве в четверг начинают снова собираться водители нерастаможенных автомобилей, передает телеканал "112 Украина".

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    ru.espreso.tv
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    По данным СМИ, пока движение транспорта возле парламента свободное, можно проехать по одной полосе.

    Сообщается, что водители ночевали в своих машинах. Автомобили припаркованы от Кабмина до станции метро "Арсенальная" и на прилегающих улицах — Шелковичной, Садовой, Липской. 

    По данным канала, возле парламента работают кинологи из собаками. Возле метро "Арсенальная" в сторону Верховной Рады образовалась тянучка.

    Напомним, в среду активисты пришли под Раду с протестами. Из-за этого в центре образовались пробки.

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