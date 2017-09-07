Водители нерастаможенных авто снова пришли протестовать под Раду

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Под Верховной Радой в Киеве в четверг начинают снова собираться водители нерастаможенных автомобилей, передает телеканал "112 Украина".

По данным СМИ, пока движение транспорта возле парламента свободное, можно проехать по одной полосе.

Сообщается, что водители ночевали в своих машинах. Автомобили припаркованы от Кабмина до станции метро "Арсенальная" и на прилегающих улицах — Шелковичной, Садовой, Липской.

По данным канала, возле парламента работают кинологи из собаками. Возле метро "Арсенальная" в сторону Верховной Рады образовалась тянучка.

Напомним, в среду активисты пришли под Раду с протестами. Из-за этого в центре образовались пробки.