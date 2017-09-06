У Рады проходит акция за легализацию нерастаможенных авто

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходит акция за легализацию нерастаможенных авто, cообщает "112 Украина".

Отмечается, что в правительственном квартале машины стоят в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу".

На странице акции в Facebook организаторы отмечают, что к их основным требованиям относятся:

— доступная растаможка каждому украинцу;

— отмена фальшивых ограничений Евро 5;

— отмена ограничений на перепродажу ввозимых авто;

— единственное окно и упрощения механизма растаможивания;

— действенный механизм растаможки уже ввезенных авто;

— остановить преследование евро-авто к принятию доступной растаможки.

По данным "112 Украина", ожидается, что участие в акции примут 3700 авто.

Отмечается, что до 8 сентября правоохранители усилят меры безопасности. 1800 представителей Нацполиции и Нацгвардии будут охранять людей. Сейчас дежурит три патруля.