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    Киев

    У Рады проходит акция за легализацию нерастаможенных авто

    (обновлено: )1911
    В правительственном квартале машины стоят в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу".
    Пробки в правительственном квартале Киева
    videoprobki.ua

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходит акция за легализацию нерастаможенных авто, cообщает "112 Украина".

    Отмечается, что в правительственном квартале машины стоят в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". 

    На странице акции в Facebook организаторы отмечают, что к их основным требованиям относятся:

    — доступная растаможка каждому украинцу;

    — отмена фальшивых ограничений Евро 5;

    — отмена ограничений на перепродажу ввозимых авто;

    — единственное окно и упрощения механизма растаможивания;

    — действенный механизм растаможки уже ввезенных авто;

    — остановить преследование евро-авто к принятию доступной растаможки.

    По данным "112 Украина", ожидается, что участие в акции примут 3700 авто.

    Отмечается, что до 8 сентября правоохранители усилят меры безопасности. 1800 представителей Нацполиции и Нацгвардии будут охранять людей. Сейчас дежурит три патруля.

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