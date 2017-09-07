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    Киев

    Организаторы решили прекратить протест возле Рады - СМИ

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (23)

    (обновлено: )172921
    Руководители митинга совместно решили, что акция завершена. Соответствующее заявление со сцены сделал сопредседатель организации "Авто Евро Сила" Александр Чернявский.
    Авто Евро Сила митингует у Рады
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сопредседатель организации "Авто Евро Сила" Александр Чернявский со сцены заявил, что руководители совместно решили о завершении протеста возле Верховной Рады.

    Авто Евро Сила митингует у Рады
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    "Стоп репрессиям". Владельцы еврономеров бунтуют возле Рады

    "Руководители совместно решили, что акция завершена", — сообщает Hromadske.ua.

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    Около часа назад начались столкновения между митингующими и правоохранителями возле здания парламента, в ход пошли дымовые шашки. По данным СМИ, Нацгвардия и полиция отреагировали на попытку группы людей поджечь автомобильные покрышки. Сначала показалось, что полиция собирается разогнать митинг, однако в полиции Киева отметили, что сами организаторы назвали тех, кто пытался поджечь шины, провокаторами.

    Накануне владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Рады. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. Участники митинга блокировали движение транспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия. В четверг акция продолжилась.

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