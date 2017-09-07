Организаторы решили прекратить протест возле Рады - СМИ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сопредседатель организации "Авто Евро Сила" Александр Чернявский со сцены заявил, что руководители совместно решили о завершении протеста возле Верховной Рады.

"Руководители совместно решили, что акция завершена", — сообщает Hromadske.ua.

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Около часа назад начались столкновения между митингующими и правоохранителями возле здания парламента, в ход пошли дымовые шашки. По данным СМИ, Нацгвардия и полиция отреагировали на попытку группы людей поджечь автомобильные покрышки. Сначала показалось, что полиция собирается разогнать митинг, однако в полиции Киева отметили, что сами организаторы назвали тех, кто пытался поджечь шины, провокаторами.

Накануне владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Рады. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. Участники митинга блокировали движение транспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия. В четверг акция продолжилась.