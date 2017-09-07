Дым и столкновения у Рады. Протестующие заявляют о провокаторах

Столкновения произошли в четверг между митингующими и правоохранителями возле здания Верховной Рады в центре Киева, в ход пошли дымовые шашки.

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По данным Hromadske.ua, Нацгвардия и полиция отреагировали на попытку группы людей поджечь автомобильные покрышки. Сначала показалось, что полиция собирается разогнать митинг, однако в полиции Киева отметили, что сами организаторы назвали тех, кто пытался поджечь шины, провокаторами.

Ряд СМИ пишут, что организаторы акции решили ее прекратить.

Накануне владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Рады. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. Участники митинга блокировали движение транспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия. В четверг акция продолжилась.

Момент столкновений на видео: