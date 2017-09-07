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07.09.201717:12
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    Фотоленты

    Дым и столкновения у Рады. Протестующие заявляют о провокаторах

    Тема:

    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (23)

    (обновлено: )46910
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/yan.dobronosov
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/yan.dobronosov
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Максим Камєнєв/Громадське
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Максим Камєнєв/Громадське
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Максим Камєнєв/Громадське
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/MykolaLebediev
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/liliia.melnykova
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/liliia.melnykova
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/Якобчук Андрій

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    Столкновения произошли в четверг между митингующими и правоохранителями возле здания Верховной Рады в центре Киева, в ход пошли дымовые шашки.

    Авто Евро Сила митингует у Рады
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    "Стоп репрессиям". Владельцы еврономеров бунтуют возле Рады

    Смотрите также: Под гимн Украины. Полиция оттеснила протестующих от стен Рады

    По данным Hromadske.ua, Нацгвардия и полиция отреагировали на попытку группы людей поджечь автомобильные покрышки. Сначала показалось, что полиция собирается разогнать митинг, однако в полиции Киева отметили, что сами организаторы назвали тех, кто пытался поджечь шины, провокаторами.

    Ряд СМИ пишут, что организаторы акции решили ее прекратить.

    Накануне владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Рады. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. Участники митинга блокировали движение транспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия. В четверг акция продолжилась.

    Момент столкновений на видео:

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