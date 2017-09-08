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08.09.201711:25
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    В Раде назвали стоимость растаможки авто на еврономерах

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (28)

    (обновлено: )45720
    Как сообщила глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, решение касается автомобилей на иностранных номерах выпущенных как после 2010 года, так и после 2000 года.
    Нина Южанина. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Переход на украинские номера для легковых автомобилей, которые были ввезены в Украину с иностранной регистрацией, будет стоить владельцам 1-1,4 тыс евро, сообщила глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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    Ранее в центре Киева началась акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Накануне протест под Радой продолжился, произошли стычки.

    "Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория — 1,2 — 1,4 тыс евро", — цитирует Южанину Еспресо.TV.

    Она уточнила, что соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

    По данным Фискальной службы Украины, более 63,9 тысячи транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015 — 2017 годов в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока.

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