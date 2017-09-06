У депутатов есть все шансы "утопить" реформы в первом чтении - политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Верховная Рада входит в новый политический сезон. В понедельник, 4 сентября, парламентские фракции согласовывали повестку дня на текущую сессию. Пленарное заседание во вторник в парламенте намерены начать с реформы образования.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, только в образовательную реформу за каникулы парламентарии внесли 1700 поправок. В целом к законопроектам по основным реформ — медицинской, образовательной, судебной и пенсионной — почти 10 тысяч поправок.

Насколько продуктивно Рада будет голосовать за реформы, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Сазонов.

Какие у вас ожидания относительно работы народных депутатов?

— На повестке дня действительно несколько очень важных вопросов. Это реформа образования, медицинская реформа, пенсионная реформа, и, пожалуй, самое важное, это закон об оккупированных территориях, которые называется законом о регинтеграции Донбасса. Вот это, пожалуй, ключевые вещи, которые будут решаться в парламенте этой осенью.

То есть избирателям стоит ждать активной законотворческой работы?

— Да. Причем это очень важные вещи, которые нужно принимать достаточно быстро. То есть если мы не примем пенсионную реформу, у нас через год, через два рухнет вся система. Образование, медицина — действительно уже все это назрело, потому что мы живем, фактически, по лекалам УССР. И пора от этого отказываться. А закон об оккупированных территориях просто необходим, чтобы давить на Россию, а территории — оккупированными. Потому что ситуация дикая: территории контролирует Россия, а платит за все Украина.

Голосование за реформы будет продуктивным или конфликтным?

— Конфликты неизбежны, потому что такие игроки, как "Самопомич", "Батькивщина", "Радикальная партия", у них свои интересы, и не очень-то важно, примет ли коалиция эти законы, им важно доказать, что они за народ, что они хотят все сделать как лучше. И поэтому они будут строить в основном работу на критике реформ. Поэтому, конечно, конфликтов будет очень много.

Какие реформы могут вызвать наибольшие дискуссии?

— Да практически все. То есть пенсионная вызовет критику, в первую очередь. Потому что Пенсионный фонд у нас дефицитный, и поднятие пенсионного возраста просто неизбежно. Но тут есть хороший вариант, на самом деле принятие закона о пенсионной реформе будет сопровождаться повышением пенсий. И выступать против этого для политиков будет невыгодно. Потому пенсионную реформу есть шанс провести просто. По медицинской реформе очень много конфликтов, потому что очень серьезные люди сидят, скажем так, на потоках, на закупках медикаментов, и они против изменения системы в любом виде. По образованию будет, пожалуй, проще всего. Хотя поправок очень много. А по закону об оккупированных территориях, я думаю, что как раз тоже пройдет, потому что тут не только коалиция, но, в принципе, и оппозиция, кроме бывшей Партии регионов, тоже выступает в поддержку закона об оккупированных территориях.

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Почти 10 тысяч поправок относительно медицинской, образовательной, судебной и пенсионной реформ. Это много?

— Это очень много поправок. И есть шанс просто утопить законопроекты в обсуждении поправок. То есть их просто даже отклонить — это отнимет очень много времени. Это один из способов отказаться от принятия закона и отодвинуть его во времени — вносить просто массу поправок.

По количеству поправок можно узнать, кто больше всех хочет отодвинуть принятие реформ?

— Можно по количеству поправок, да, это тоже критерий. Партии, которые не заинтересованы в голосовании за законопроекты, они могут не саботировать его, а просто вносить кучу поправок, требовать каждую рассматривать. То есть просто у ВР не хватит времени. Но против этого тоже есть противоядие, так что я думаю, что коалиция все-таки за них проголосует в целом, я думаю, что это будет осенью.

То есть вы считаете, что коалиция все же дееспособная и проявит себя?

— Украина — это такая страна, где всегда на трех украинцев приходиться четыре гетмана. То есть у нас всегда конфликты в парламенте, голосование — это всегда путь компромиссов. Но если закон признается необходимым, то голоса под него находятся. То есть как мы видели это и на прошлой сессии, увидим и на этой. То есть я рассчитываю, что определенные группы, которые не входят в коалицию, будут голосовать по тем или иным причинам за необходимые законы.

Председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак на согласительном совете заявил, что хочет всех успокоить, внеочередных выборов не будет. На какие компромиссы может пойти "НФ", чтобы доказать дееспособность коалиции?

— На самом деле, досрочные выборы у нас обсуждают с начала 2015-го года, то есть после того, как выбрали ВР, через полгода уже начались разговоры о досрочных выборах. И я каждый раз говорил, что их не будет. На самом деле, потому что в досрочных выборах не заинтересованы ведущие игроки в Украине. То есть можно просто взять листочек бумажки, в левую графу записать тех, кто хочет досрочных выборов, в правую — тех, кто не хочет, добавить западных партнеров, которые не хотят, и мы понимаем, что досрочных выборов у нас не будет. И с этим по большому счету уже все смирились. То есть тут особых компромиссов, особых каких-то действий нет нужды проводить. В 2018-ом году выборов не будет, все уже настраиваются на 2019-ый. Есть маленькие группы депутатские, есть политики — Саакашвили, Лещенко, Найем, которые хотели бы все-таки, но у них не хватит сил добиться досрочных выборов в 2018-ом году. То есть в 2019-ом выборы пройдут в нужное время, и с этим все смирились, с этим все согласились.

Как настроены в БПП?

— Петр Порошенко находится в очень простой ситуации, если сейчас распускать ВР и объявлять досрочные выборы, то пройдут три крупные фракции. Это БПП, президентская партия всегда проходит хорошо в парламент, это БЮТ и Оппозиционный блок.

А как же "Самопомич"?

— "Самопомич" по рейтингам проходит, но не так хорошо. И Петру Алексеевичу придется выбирать, с кем договариваться — с Партией регионов или с "Батькивщиной", то есть Юлией Тимошенко. И то, и другое для него одинаково плохо, гораздо хуже, чем "НФ". То есть Петру Порошенко категорически не интересны выборы, потому что у него будут очень токсичные, очень опасные партнеры в этом случае.

Если не досрочные выборы, где слабые места? Как могут вставлять палки в колеса коалиции?

— Дело даже не в том, чтобы вставлять палки в колеса. И та же "Батькивщина", и та же фракция Ляшко, они прекрасно понимают, что непопулярные, болезненные реформы — та же пенсионная, та же медицинская — они необходимы стране. Поэтому они не будут мешать их принимать, они будут просто их ругать. То есть, это на самом деле очень удобно: коалиция голосует за удобные для страны законы, а оппозиция говорит, что она бы сделала лучше, поэтому как бы и результат есть, и политические баллы можно заработать. Поэтому у оппозиции сейчас очень выгодная ситуация, она будет спокойно смотреть, как принимаются нужные, полезные законы, и критиковать их, объявлять себя защитниками народа. Все довольны, всем удобно.

Кто более всего выигрывает от принятия реформ?

— Однозначно выиграем мы все. Они через год, через полтора, дадут результат. Поначалу будет очень тяжело и достаточно больно это все будет происходить.

А в политическом плане?

— Если будет результат, если реформы до 2019-го года дадут людям почувствовать, что стало лучше, стало честнее, стало проще, стало логичнее, и мы сделали шаг вперед, то коалиция сможет записать это в свой актив. Если реформы будут приниматься половинчато и действовать медленно, и результаты дадут не быстро, тогда к выборам коалиция подойдет с большим запасом негатива, и это сработает против нее. То есть, все зависит от того, насколько решительно и быстро будут действовать. Времени, на самом деле, осталось не так уж и много.

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Напомним, Украина нуждается прежде всего в промышленном пакете реформ, убежден нардеп Виктор Галасюк, а его коллега по парламенту Алексей Рябчин говорит, что если реформа образования понятна, то многие положения медицинской и пенсионной реформы вызывают вопросы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.