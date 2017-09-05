Политолог: Рада объединится, но не ради избирателей

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Пять реформ определены приоритетами в работе Верховной рады осенью этого года. Депутаты должны принять образовательную, медицинскую, судебную, пенсионную и реформу парламента. Об этом на заседании согласительного совета заявил спикер Андрей Парубий.

По его словам на первой рабочей неделе после летних каникул Совет возьмется за реформирование системы образования. В повестку дня новой седьмой сессии Верховной рады VIII созыва, которая стартует пятого сентября предлагается включить 2,750 тысяч законопроектов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал к единению депутатов, президента и правительство, что крайне необходимо для принятия реформаторских законопроектов. Глава Кабмина отметил важность принятия пенсионной, медицинской, образовательной реформ и ряда экономических законов.

Объединятся ли парламентские силы, чтобы улучшить жизнь граждан и стабилизировать экономику, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Давидюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Настрої нардепів певною мірою визначила погоджувальна рада, де від фракцій звучали різні пропозиції, щодо роботи парламенту під час 7-ї сесії. Були і ультиматуми.

— Я думаю, що заклики прем'єра і президента будуть все ж таки почуті і депутатами, і лідерами фракцій, тому що, наприклад, ті реформи, які пропонує уряд, там вже закладена мотивація депутатів голосувати за них.

Наприклад, пенсійна реформа як мінімум несе підвищення пенсій. Тому жоден депутат, мажоритарник чи списочник, не захоче її провалити, тому що він потім не зможе вийти до виборця. Так само медична чи освітня.

Ультиматуми, які ставлять депутати, це зрозуміло. Вони відпочили, вони бачили прекрасні острови і далекі моря, вони набралися різних ідей, вони набралися різних політтехнологічних стратегій, і зараз починають кожен з них грати свою гру. Тому ці ультиматуми, це насправді нормальна річ. Так працює політика.

Вони мусять домовлятися. Вони повинні ставити один одному ці ультиматуми. Але найголовніше, щоб всі депутати не виявилися однаковими і всі депутати через свою лінь, небажання працювати, через замкнутість, а можливо і через кримінальні справи, не почали провалювати ці закони.

Тому що є певний ризик, наприклад, якщо аналізувати цей тиждень, депутати працюватимуть аж цілих два дні. Ми так говоримо все літо — старт політичного сезону. А старт політичного сезону це два дні.

Водночас в "Батьківщині" заявили, що ведуть переговори про координацію дій з іншими політсилами. Це той самий політтхенологічний хід, який має додати ваги фракції?

— Я думаю, що переформатування коаліції не буде, як мінімум добрати певну кількість коаліційних нардепів у них все ж таки не вийшло. Як мінімум завтра ми про це зможемо почути. Але більш за все, вона залишиться в тому форматі, в якому знаходиться.

Але те, що сьогодні «Батьківщина» і весь минулий місяць знаходилася в пошуку стратегічних союзників і партнерів, це правда. Але не для підсилення фракції, тому що фракція у них маленька і навколо неї особливо нічого не зробиш.

А навколо саме опозиції проти Петра Порошенка, проти уряду, проти коаліції, ця опозиція буде покликана розхитувати ситуацію багато в чому, друге — вона буде намагатися вийти на вибори. Тому що багато сил — в тому числі і не парламентських — вже мають досить серйозні рейтинги і хотіли їх конвертувати в посади в ВРУ.

Зрозуміло, що це також один з інтересів Росії, яка теж не проти отримати переформатування, яке з точки зору соціології може бути для неї вигідним. Тому сьогодні багато політичних сил ведуть переговори, хтось свідомо, хтось виключно через бажання отримати політичні рейтинги готовий приєднуватися до таких рухів.

Насправді, є інсайд що можливо навіть в середині вересня будуть перші акції об'єднаних таких сил, але поки що ще таких офіційних заяв не було. На рівні пліток дійсно дуже багато несподіванок може бути вже в найближчий час.

В БПП заявляють про готовність підтримати реформу системи освіти і вимагають розглянути на першому пленарному тижні законопроекти щодо судової реформи.

— Насправді, це виглядає як бажання партії перехватити політичну першість уряду. Тому що ті законопроекти, які заклав уряд, там і медична реформа, і освіта, і пенсійна, і земельна.

Зрозуміло, що це ініціатива виконавчого органу влади, тому вони намагаються перебити тренд і продемонструвати, що вони теж існують. І наприклад такі речі, як чотири тисячі. Якщо вони підкріплені економічними розрахунками, я думаю, і уряд за, але більше того — український народ за. Але головне, щоб це потім не вийшло так, що бізнес ще більше піде в тінь.

Але якщо є розрахунок і дійсно ми бачимо, що сіра економіка настільки велика і вона готова видати чотири тисячі мінімалку, мені здається, прекрасно. Я ніколи не бачу нічого поганого в тому, що у людей ростуть зарплати. Це добре. Головне, щоб це не були болівійські песо, які друкуються на одній вулиці, а роздаються на другій вулиці.

Водночас у "Народному фронті" вимагають від Кабінету міністрів розробити план вступу України в Європейський Союз і НАТО. Чому саме ця тема піднімається перед кабінетом Гройсмана і чи буде зговірливим уряд?

— Заяви швидше лунають від фракцій і партій, ніж від коаліції єдиним голосом. І якщо БПП тут більш приземлено дивиться на порядок денний даного півріччя, то «Народний фронт» взагалі намагається виключно грати на користь новинних заголовків. Насправді ж звучало, що президент хоче своїм головним меседжем наступним президентської кампанії робити вступ в ЄС.

Тут вони вирішили просто перехопити свій меседж і знову підіграти своїй такій войовничій риториці. Але вони не розуміють головного, що досвід попереднього року їм продемонстрував, що їхня риторика зараз не приносить для них електоральних плодів. І ці розмови все ж таки націлені швидше на віртуальні, ідеологічні перемоги, а населення хоче фінансової підтримки.

Тому що багато хто з депутатів цієї партії не відчуває реальне життя населення на місцях. Вони говорять про високі матерії. Це треба робити, але треба не забувати про те, що населення роками, десятками років не буде терпіти бідність, злидні, правову нерівність, нігілізм. Тобто це вони викидають з поля зору.

Якби вони це враховували, це могло б якось відображатися на їхніх рейтингах. Поки що вони це викидають, тому рейтингів немає.

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Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.