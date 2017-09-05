Проводить предлагаемые "псевдореформы" некому - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Открывая новый сезон в Верховной Раде, спикер Андрей Парубий заявил, что парламент в ходе новой сессии планирует рассмотреть и одобрить пять реформ, среди которых пенсионная, а также в сфере здравоохранения и образования.

"Эта осень должна пройти под знаком реформ. Среди самых важных, которые я бы назвал — реформа образования, реформа медицины, окончание судебной реформы, пенсионная реформа и реформа парламента. Эти пять реформ — приоритетные на эту осень для рассмотрения Рады", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Вместе с тем, по словам лидера депутатской группы "Видродження" Виктора Бондаря, принятие реформ, заявленных председателем парламента, скорее всего, не состоится. Политик предлагает не распыляться, сосредоточиться на двух-трех ключевых реформах.

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"Мы услышали много хвалебных од о том, что за последние три года Кабмин провел почти полторы сотни реформ. Но, в плане увеличения доходов населения, улучшения социальной защиты все они так ни к чему не привели. Посмотрите на мировые рейтинги — сегодня Украина находится на худших позициях по всем направлениям", — заявил Бондарь.

По словам депутата, даже самые богатые страны мира не могут себе позволить проводить одновременно по 150 реформ два-три года.

"То, что мы наблюдаем — это не реформы, а псевдореформы. Качественные реформы необходимо подкреплять бюджетно, а их результатом должно стать увеличение доходов населения, облегчение бизнеса, рост национальной экономики, то есть те вещи, которые заметны для населения Украины", — отметил депутат.

По мнению Бондаря, сегодня провести заявленные реформы просто некому.

"Большая часть членов правительства уже по несколько раз заявляли, что уходят в отставку. Они написали заявления, но мы так и не увидели голосования в зале по их освобождению. Как могут проводить реформы люди, которые практически ушли из своих кабинетов? Правящая коалиция должна внести предложения по изменению членов правительства и предоставить людей, которые являются профессионалами в каждой отрасли, а также дать ответ, какие ключевые реформы будут сделаны в следующий год, как они будут бюджетно подкреплены и что это даст людям", — резюмировал нардеп.