Удивляй и властвуй. Топ абсурдных инициатив Рады

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник стартовала новая, седьмая, сессия Верховной Рады. Спикер Андрей Парубий заявил, что осень должна пройти под знаком реформ. Список дел у нардепов немалый, ведь ключевые образовательная, медицинская, пенсионная реформы так и не были приняты. Несмотря на это, депутатов все чаще посещают неожиданные идеи.

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Впрочем, эксперты уверены: часто абсурдные законопроекты просто используют для пиара, а также для создания иллюзии работы Рады, когда проваливаются важные реформы.

Топ абсурдных законодательных инициатив за последнее время — в обзоре РИА Новости Украина.

Акциз на книги как борьба с пиратством

Взявшись за борьбу с книгами "агрессора", в Киеве вскоре поняли, что все попытки запрета книг РФ малоэффективны, и пришли к новому решению — зарабатывать на любви сограждан к русской книге путем ввода акциза.

Накануне, главный парламентский борец за свободу слова Виктория Сюмар предложила Раде ввести акцизные марки на российские книги.

По ее словам, именно такой инновационный метод выбран для борьбы с пиратством.

"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на русскую книгу, чтобы бороться с пиратством в этой сфере", — сказала Сюмар в ходе согласительного совета в парламенте.

Получается, прямо как на сигареты, цена которых от этого неуклонно растает. Отныне любой, кто захочет купить и прочесть книгу, учебник, хрестоматию на русском языке и изданную в России, обязан будет заплатить акциз.

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Молитва после открытыя ВР

Среди одиозных законодательных инициатив также недавнее предложение разрешить депутатам читать молитву "Отче наш" после открытия каждого пленарного заседания.

Напомним, инициировали законопроект девять народных депутатов: Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.

Читать молитву с трибуны предлагают дать лидеру самой многочисленной фракции (сейчас — БПП). Пока документ находится на обсуждении в регламентом комитете.

В соцсетях весьма неоднозначно отреагировали на эту законодательную инициативу, особенно с учетом глубокой религиозности депутатов.

"Теперь Билозир, Березюк и прочие депутаты предлагают начинать рабочий день ВРУ с "Отче наш". Мне кажется, это резко увеличит эффективность работы Рады в связи с глубокой религиозностью депутатов. Вот реально не хватало этого, хотелось какой-то изюминки, и, наконец, она может появиться. (…) А Раду предлагают переименовать в "Молитвенный дом". В принципе, когда ума нет, то остается только молиться", — комментировал инициативу депутатов блогер Юрий Романенко.

Принудительный брак

В апреле 2017 года 12 депутатов Рады, в числе которых вице-спикер парламента Ирина Геращенко и замглавы фракции БПП Ирина Луценко, предложили ввести уголовную ответственность за похищение человека с целью принудительного бракосочетания.

Соответствующий законопроект под номером 6243, которым предлагается внести изменения в ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), был зарегистрирован 27 марта.

"Под эксплуатацией человека в настоящей статье следует понимать все формы сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставление услуг, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние, вовлечение в долговую кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) с целью наживы, принудительную беременность или принудительное прерывание беременности, принудительное вступление в брак, принудительное вовлечение в занятие попрошайничеством, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах и тому подобное", — говорится в проекте закона.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до восьми лет.

Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего его родителями, опекунами или попечителями, предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Запрет абортов

Выдвигают депутаты и социально острые предложения. Среди них — инициатива дать право врачам отказывать в аборте по соображениям совести.

27 марта 2017 года на сайте Рады появился законопроект №6239 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ограничений по проведению операций искусственного прерывания беременности (абортов)". Автор этого документа — депутат от БПП Дмитрий Голубов.

Законопроект сразу вызвал немало неоднозначных оценок и бурное обсуждение. В частности, его автор предлагает исключить из Гражданского кодекса норму о том, что искусственное прерывание беременности до 12 недель может осуществляться по желанию женщины.

Законопроект предусматривает аборты только по медицинским показателям (прямая угроза жизни женщины, медицинские показания и изнасилование), а социальные отвергает. В самом законопроекте нет ни слова о материальном положении будущей матери и ее возможности родить и воспитать ребенка.

В тексте пояснительной записки автор законопроекта ссылается на мировую практику. Однако, эксперты обращают внимание, на то, что законопроект стал калькой польского проекта, который вызвал в Польше беспрецедентные протесты.

Стучать на коррупционеров

Среди неординарных инициатив депутатов — заохотить украинцев за деньги "стучать" на коррупционеров. Законопроект №6225, содержащий такое предложение, 23 марта был зарегистрирован в Раде. Его инициатор нардеп Вадим Рабинович.

Согласно документу, если у потенциального осведомителя есть данные о причастности неких лиц к коррупционным схемам, ему обещают вознаграждение в размере 10% от возможной суммы убытков, которые нанес или мог бы нанести государству чиновник.

В пояснительной записке к документу отмечается, что денежное вознаграждение позволит стимулировать украинцев. И приводятся следующие примеры: США за последние 20 лет смогли получить $35 млрд с украденных денег. А тамошняя комиссия по ценным бумагам только за год выплатила информаторам больше $14 млн.

Предполагается, что выплачивать украинцам деньги за коррупционеров будет Нацагентство по вопросам противодействия коррупции. Получив сигнал, оно в течение 30 дней сможет проверить правдивость этой информации и оценить сумму реальных или возможных государственных убытков, от которой собственно, зависит и премия информатору. Анонимные доносы премироваться не будут.

По материалам из открытых источников интернет