Депутаты исчерпали ресурс доверия и работают ради самообогащения - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Новый политический сезон начнется четвертого сентября, поскольку именно в этот день Верховная Рада вернется к пленарной работе.

Кстати, спикер Андрей Парубий ожидает обращения президента Петра Порошенко к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в первый день осенней сессии.

К слову, по мнению некоторых экспертов, если исходить из того, что президентские выборы пройдут по календарю — то есть в марте 2019 года, то этой осенью у президента будет возможность укрепить свои политические и электоральные позиции.

Насколько эффективной и продуктивной будет работа парламента в новом сезоне, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал кандидат философских наук, политический эксперт общественной организации "Слово и Дело" Валентин Гладких.

(текст публикуется на языке оригинала)

На порядку денному цієї сесії багато реформ — пенсійна, медична та реформа освіти, як ви вважаєте, чи вдасться знайти голоси за всі ці документи?

— Якщо буде бажання знайти голоси, то, безумовно, у розпорядженні тих, хто ці голоси буде шукати, є достатньо інструментів для того, щоб результативно забезпечити голосування. У даному випадку нічого нового я особисто не бачу. Це хибна, потворна практика часів Кучми, коли була ситуативна більшість, коли під кожне голосування збирали голоси. Як збирають голоси? По різному. Комусь погрожують справами кримінальними, комусь говорять, що відсунуть від контролю за якимись потоками, комусь обіцяють кадрові призначення, комусь дають безпосередньо хабар у самому тупому і примітивному цьому значенні, кешем заносять кудись чи на рахунки передають. Тому проблем немає. Проблема полягає в тому, що хотілося б, щоб за ці рішення голосувала коаліція. Щоб я чітко знав, які політичні сили беруть на себе відповідальність за ті чи інші реформи. Щоб наступного разу, коли я разом з громадянами України, прийду до виборчих дільниць, я чітко знав, кому я мушу бути вдячним чи навпаки не вдячним за те, що відбувається в країні. Тому, в принципі, так, голоси знайдуться. Інша справа, за що вони будуть голосувати. Чи спроможні вони належним чином розробити ці реформи. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся і боюся, що у цієї ВР абсолютно вичерпався вже ресурс для розвитку.

Останніми місяцями все більше говорять про певний конфлікт між Гройсманом та президентською групою. Це якимось чином завадить знайти голоси, наприклад, за пенсійну реформу, яку лобіював Гройсман перш за все?

— Тут є ще один нюанс, що Гройсман, між іншим, я як представник громадської організації "Слово і Діло", яка фіксує обіцянки політиків, говорив, що якщо восени не буде прийнята пенсійна реформа, то він взагалі піде у відставку. Тобто була така в нього дуже гучна заява. Але справа полягає в тому, що який може бути конфлікт у Гройсмана? Гройсман є породженням коаліції. Він не контролює навіть весь уряд. Тобто в нього є безумовно, в уряді, мабуть, кілька людей, які безпосередньо особисто віддані саме йому. А решта — це просто конгломерат "смотрящих" від різних політичних груп, які представлені в його уряді, і які за великим рахунком просто можуть взагалі діяти без оглядки на нього. Це є велика проблема для нього. Єдине, що грає на його користь — це те, що у ВР України навряд чи знайдуться голоси за його відставку, а ще з меншою вірогідністю можна говорити про те, що знайдуться голоси для того, щоб призначити когось іншого на цю посаду. Просто така конфігурація нинішньої ВР, що особливого простору для маневру офіційно, юридично оформити нову коаліцію, яка може сформувати новий коаліційний уряд, буде більше, ніж проблематично. Там у них стосунки особистісні з президентом, це їх особиста справа.

Щодо юридичного оформлення нової коаліції, так чи інакше, скоріше за все, доведеться вирішувати кадрові питання. Тут і кандидата на голову НБУ обіцяють винести на голосування вже восени, два міністри в нас написали заяви про відставку, один міністр зависла в стані в.о. Всі ці кадрові моменти можуть бути вирішені цієї осені?

— Ні, коаліції немає, але є ситуативна більшість. Якщо буде прийняте політичне рішення, що ми ці вакансії закриваємо, то, зрозуміло, зразу же почне працювати вся ця машинерія, яка, власне кажучи, і знайде голоси. Слава Богу, у ВР вистачає мажоритарників, вистачає цих от так званих депутатських груп, які і так зараз голосують соголосно з коаліцією дуже часто, тепер будуть голосувати ще частіше. Давайте не будемо забувати, що ми ж входимо також у бюджетний процес, що насправді найважливіше питання цього політичного сезону — це буде схвалення бюджету. Зрозуміло, що кожен хоче мати свій шмат цього прекрасного пирога. І це також буде аргументом для того, щоб змушувати певні політичні групи підтримувати ті чи інші рішення, в тому числі і кадрові. Тому проблем з тим, чи знайдуть голоси, немає. Знайдуть, якщо є потреба. Інша справа, скільки це буде коштувати, і чи готові ті, хто буде голоси шукати, таку ціну платити. Це питання інше. І найголовніше питання для нас, як для громадян України, це все-таки якими будуть наслідки для нас, для України, для української держави такого підходу і таких рішень. Оце питання мусить нас цікавити. І я боюся, що при розгляді цих питань наш інтерес буде врахований найменшою мірою або взагалі буде просто знівельований, чхати вони хотіли на наш інтерес. Їх задача — забезпечити і далі своє панування, своє безконтрольне самозбагачення, яке ми повною мірою помічаємо в їх прекрасних деклараціях.

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Бюджетні торги вже фактично починаються. Вони також будуть спрямовані перш за все на власне збагачення політиків і чиновників?

— Як ви думаєте? Люди, які витрачають мільйони доларів на передвиборчу кампанію, вони йдуть у владу для того, щоб потім покращити життя українців? Мені здається, що відповідь очевидна. Що ті громадяни України, які думають, що істоти, які витрачають мільйони доларів на передвиборчу кампанію, потрапляючи у ВР України, вважають, що ті мільйони, які вони витратили, це така гуманітарна допомога, і починають вірою і правдою служити українському народу, це просто абсолютно неадекватна оцінка реальності. Так, вони вклали гроші у вибори, так, вони хочуть відбити, щонайменше відбити їх назад. А ще краще — мати якийсь зиск з того. Тому це вже… Я не знаю, після декларацій їх взагалі ця дискусія втрачає будь-який смисл в силу очевидності відповіді на це питання.

Чи будуть антикорупційні органи якимось чином заважати цим бюджетним торгам?

— Боюся, що ті, хто ці торги проводить, вони значно компетентніші і значно досвідченіші. І боюся, що на сьогоднішній день антикорупційні органи не спроможні. Вони спроможні хіба що спостерігати за тим, як люди дивляться по телевізору і визначають, хто в офсайді, хто порушив правила, хто не порушив правила, але реального впливу на перебіг процесу мають хіба що на таких, скажемо, некомпетентніших корупціонерів, які беруть хабарі у себе в кабінетах, які роблять безліч дурниць, які робити собі висококваліфіковані корупціонери просто не можуть дозволити. А у нас ці люди — достатньо висококваліфіковані корупціонери.

Які нові політичні альянси нам може принести осінь? ЗМІ зараз пишуть про можливий союз Авакова з Тимошенко, раніше писали про можливий союз Турчинова із Луценком. Ви яких альянсів очікуєте?

— Я думаю, що цей союз Авакова з Тимошенко — нащо це Авакову? Яка його мотивація? А всі інші — безумовно, але це будуть нетривалі альянси. Це, швидше, такі мезальянси будуть, я б так сказав. Ситуативно, проти кого будемо дружити. І вони не будуть стійкими, тому що немає платформи там для об'єднання. Єдине, що їх змушує об'єднуватися, це бажання не пустити на цю арену чужаків.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.