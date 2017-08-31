Корысти ради депутаты могут объединиться в Раде - эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Пока министр внутренних дел Арсен Аваков отдыхает на Сардинии, в политических кругах ходят слухи о планах его будущего воссоединения с Юлией Тимошенко.

Ближайшие соратники главы МВД не отрицают возможного объединения его партии с главной соперницей Петра Порошенко, но и пока не подтверждают эту информацию. Об этом накануне сообщили источники украинского издания "Главком".

Кто против кого будет дружить в украинском политикуме в новом сезоне, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Як ви вважаєте, чи зараз можливий новий союз Арсена Авакова та Юлії Тимошенко? Які причини можуть підштовхнути їх до політичної співпраці?

— Ви знаєте, ця політична осінь пройде під лозунгом, дотичним до "Гри престолів" — "об’єднаєшся або програєш". По суті, цієї осені стартують дві виборчі кампанії – президентська та парламентська. До них залишається трохи менше двох років, і часу на роздуми уже немає, і зараз ключові політичні гравці повинні визначитись, з ким вони: або вони будуть підтримувати Петра Порошенка, або вони будуть підтримувати його головних конкурентів. І союзи, об’єднання можуть бути найрізноманітніші.

На нас чекає осінь великих політичних переформатувань? Тяжіти будуть до персоналій чи до політичних сил певних персоналій?

— На жаль, українська політика є персоніфікована, і об’єднання будуть не навколо партій, не навколо програм, не навколо ідей та стратегій, а навколо персоналій, і тому ця осінь буде в такому переговорному процесі і об’єднання. Ми будемо бачити певні сигнали, такі будуть певні точки, коли ми будемо розуміти, з ким ті чи інші сили, наприклад, коли будуть голосувати за бюджет. Власне, як будуть ті чи інші групи голосувати, ми й побачимо той пасьянс, який починає влаштовуватись. Але говорити вже про те, що будуть остаточні об’єднання і остаточні вже такі клятви на крові, як люблять казати, цієї осені ще не варто. В будь-якому випадку, остаточне рішення політичні гравці будуть приймати десь весна – літо наступного року.

Об’єднання Авакова і Тимошенко на рівні персоналій може відбутись?

— Пан Аваков не має голосів у парламенті, тому з цієї точки зору він Юлію Тимошенко не цікавить, але він має інший інструмент – це МВС. Хочу нагадати, що саме міліція забезпечує безпеку на виборчих дільницях, і саме від неї залежить, яким чином будуть спостерігати міліціонери за, імовірно, фактами підкупу або фальсифікації на дільницях. Хочу нагадати вам 2010 рік, коли були вибори президента, і в президенти тоді в другий тур вийшли Янукович і Тимошенко, і тоді в рамках того мезальянсу, в якому Ющенко підігрував Януковичу, він звільнив Луценка напередодні другого туру, чим, по суті, відкрив шлях для фальсифікації на дільницях на сході на півдні України. Тому Аваков цікавий як гарант стабільності на виборчих дільницях, і можливого фальсифікування, або певних інших дій, тобто з цієї точки зору він дуже цікавий Юлії Тимошенко, але він так само цікавий і Петру Олексійовичу Порошенку та іншим політичним силам. І тому зараз Аваков не буде робити різких кроків, тому що ми розуміємо, якщо він зараз зробить якийсь різкий пасаж, то його просто поміняють, і знайти по квоті чи "Народного фронту" чи іншої політичної сили іншу людину можна буде. Тому саме через це різких кроків ми не побачимо. Чи ведуться факти переговорів? Я не виключаю, що переговорники активно зараз курсують між усіма ключовими гравцями і зараз намагаються знайти точки дотику і точки співпраці, які будуть базуватись виключно на спільних інтересах. Украинское фото Стройные ряды. Объединятся ли политики вокруг Тимошенко?

Ці точки дотику та спільні інтереси вони будуть шукати не задля того, аби зараз для країни вирішити нагальні питання, прийняти закони, а саме на наступні вибори парламентські?

— Будуть будуватись многоходівки. Якщо ми говоримо зараз про інтерес влади, яка зацікавлена в тому, щоб були прийняті пенсійна, освітня та медична реформи, які однозначно дадуть на наступний рік стабілізацію соціального стану і підвищення добробуту громадян, і це вплине на їх електоральний потенціал, то це однозначно вони будуть шукати собі союзників, щоб ці реформи підтримати. Українська опозиція діє по правилам: чим гірше, тим краще, як кажуть. Тому їх інтерес – це дестабілізувати ситуацію в парламенті і не дати голосів за реформи. Умовно, медична реформа – це пакети чотирьох законів. Вони голосувались в середньому 226-227 голосів. Видерніть два голоси з фракції того ж самого "Народного фронту", люди, які орієнтовані на Авакова, і от ми не будемо вже мати медичну реформу. Те саме стосується і бюджету або інших важливих законів.

Можливо в наших реаліях мати політично не ангажованих міністрів?

— Якщо згадувати всіх наших міністрів внутрішніх справ — і Кравченка, і Захарченка, і Луценка, і Авакова, то ми повинні пам’ятати, що це ті люди, які були, в першу чергу, політиками, і вони виконували певні політичні функції саме через ці повноваження і силові інструменти, які вони мають в руках. Тому, на жаль, в Україні немає чистого силовика на цій посаді. Скажімо так, такого у нас історія не знала і навряд чи буде знати. Можливо, з часом, коли відбудеться повноцінна і реформа не тільки інституту МВС, але всього апарату державного управління.

Наскільки впливовим зараз можна назвати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова? Чи є намагання розхитати під ним крісло?

— Зараз пан Аваков почуває себе дуже впевнено, тому що він входить в фракцію "Народного фронту", яка зараз умовно чітко орієнтована на тандем Порошенка і Гройсмана. Тут, умовно кажучи, частина НФ себе більш асоціює з Банковою, а частина — асоціює себе з Кабміном та з Гройсманом і це чітко видно по заявам, по посилам в діях тих чи інших нардепів. Пан Аваков знаходиться такою зв'язуючою ланкою між цими групами, і він абсолютно чудово співпрацює і з Банковою, і з Грушевського.

Тобто людина, яка об’єднує пласт наших політиків?

— Так. Зверніть увагу, коли виникали непрості ситуації, коли були кілька разів такі хвилі, не будемо говорити намагання розхитати ситуацію, тобто це не зовсім так, проактивними діями опозиції, які виливались у вуличні акції, пам’ятаємо, це було в лютому, це було і весною — кілька акцій, то МВС, яке координує роботу Нацгвардії, яке, в принципі, повинно забезпечити безпеку в таких випадках, спрацювали чітко і чудово і не допустили ескалації конфлікту і, до речі, зверніть увагу, і протестувальники теж визнали, що Нацгвардія діяла максимально коректно і не переступила межу. Тому наявність силового блоку, який стабілізує ситуацію в столиці, так само важливо.

Ранее, народные депутаты от БПП Владимир Арешонков, от РПЛ Олег Куприенко и от "Батькивщины" Юрий Одарченко сообщили, что в новом политическом сезоне каждая политсила продолжит гнуть свою линию, а голоса за реформы все так же будут собирать с трудом.