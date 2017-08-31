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    Избитого харьковского депутата охраняет спецназ МВД

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    По информации депутата горсовета Игоря Черняка, охрану пострадавшему депутату Дмитрию Булаху "на пару дней предоставили ребята из "Восточного корпуса".
    Избитого харьковского депутата охраняет спецназ МВД
    newsroom

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Харькове избитому депутату облсовета, главе правления "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрию Булаху предоставили охрану, сообщает NewsRoom со ссылкой на депутат горсовета Игоря Черняка.

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    "Охрану на пару дней нам предоставили ребята из "Схидного корпуса". Кроме того, у Димы под палатой дежурит полиция", — сообщил Черняк.

    Ведомости Украины
    Акция протеста в поддержку избитого депутата

    Ранее сообщалось, что в среду под подъездом собственного дома был сильно избит депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах. Сообщалось также, что на мужчину напали двое неизвестных, ударив его по голове.

    В настоящее время в центре Харькова проходит акция в поддержку избитого депутата.

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