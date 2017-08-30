В Николаеве пытались взорвать семью депутата

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого. Об этом сообщил сам политик.

"Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью! Сработало дистанционное устройство взрывчатки", — написал Жвавый на своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Дмитрия Жвавого

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Facebook Дмитрия Жвавого Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого

Ранее сообщалось, что в Гостомеле Киевской области во дворе частного дома местного депутата прогремел взрыв.

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Также сообщалось, что в городе Долина Ивано-Франковской области взорвали автомобиль депутата облсовета.