наверх
30.08.201710:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Николаеве пытались взорвать семью депутата

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (646)

    (обновлено: )81617
    Как сообщил сам депутат Дмитрий Жвавый, утром в среду он вез ребенка и супругу в детский сад и на работу, когда сработало дистанционное устройство взрывчатки.
    Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от Оппозиционного блока Дмитрия Жвавого
    Facebook Дмитрия Жвавого

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого. Об этом сообщил сам политик.

    "Сегодня утром я как обычно вёз ребёнка и жену на работу и детский сад, но какие-то ублюдки хотели подорвать мою семью! Сработало дистанционное устройство взрывчатки", — написал Жвавый на своей странице в Facebook.

    Скриншот
    Пост Дмитрия Жвавого

    Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

    Facebook Дмитрия Жвавого
    Неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого

    Ранее сообщалось, что в Гостомеле Киевской области во дворе частного дома местного депутата прогремел взрыв.

    Читайте также: Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

    Также сообщалось, что в городе Долина Ивано-Франковской области взорвали автомобиль депутата облсовета.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе