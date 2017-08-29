КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Мужчина пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме в Белой Церкви Киевской области, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

полиция Киевской области в Facebook В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие

"Взрыв произошел сегодня, около 10.00, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Предварительная причина — взрыв природного газа. Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным ведомства, в результате взрыва травмирован мужчина, его госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели, назначены экспертизы.

Напомним, ранее на улице Астрономической в Святошинском районе Киева горел частный дом.