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29.08.201713:44
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    Происшествия

    В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие

    (обновлено: )18021
    По данным Нацполиции, в результате взрыва в многоэтажном доме в Белой Церкви травмирован мужчина, его госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
    В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие
    полиция Киевской области в Facebook

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Мужчина пострадал в результате взрыва в многоэтажном доме в Белой Церкви Киевской области, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    полиция Киевской области в Facebook
    В многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, есть пострадавшие

    "Взрыв произошел сегодня, около 10.00, в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Предварительная причина — взрыв природного газа. Взрывной волной выбиты окна на кухне и балконе", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    По данным ведомства, в результате взрыва травмирован мужчина, его госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и спасатели, назначены экспертизы.

    Напомним, ранее на улице Астрономической в Святошинском районе Киева горел частный дом.

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