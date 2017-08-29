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    Неподалеку от посольства США в Кабуле прогремел взрыв

    (обновлено: )3
    Афганские полицейские. Архивное фото
    REUTERS Mohammad Ismail

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    Данных о пострадавших пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

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