Неподалеку от посольства США в Кабуле прогремел взрыв

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в районе, расположенном неподалеку от посольства США в столице Афганистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".