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    Взрыв на оружейном складе в Азербайджане: появились данные о пострадавших

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    В Минздраве Азербайджана уточнили, что шесть человек госпитализированы с осколочными ранениями в результате взрыва на оружейном складе на территории одной из воинских частей.
    Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане
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    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. В результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане пострадали шесть человек, сообщили в воскресенье РИА Новости в минздраве страны.

    Ранее МЧС и минобороны Азербайджана подтвердили информацию о взрыве на оружейном складе.

    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане

    "На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — сообщили в минздраве.

    Ранее главное управление дорожной полиции сообщало о закрытии магистрали "Баку-граница РФ" из-за взрыва на оружейном складе.

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