Взрыв на оружейном складе в Азербайджане: появились данные о пострадавших

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. В результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане пострадали шесть человек, сообщили в воскресенье РИА Новости в минздраве страны.

Ранее МЧС и минобороны Азербайджана подтвердили информацию о взрыве на оружейном складе.

Sputnik | Перейти в фотобанк Взрыв прогремел на оружейном складе в Азербайджане

"На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — сообщили в минздраве.

Ранее главное управление дорожной полиции сообщало о закрытии магистрали "Баку-граница РФ" из-за взрыва на оружейном складе.

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